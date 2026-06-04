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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 04 de junio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026. El bote de La Primitiva es de 4.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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