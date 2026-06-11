Lotería Primitiva
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 11 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 4.000.000 euros.
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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 11 de junio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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