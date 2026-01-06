Lotería del Niño
Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados
Sigue en directo desde nuestra web todo lo que ocurrirá desde el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado.
El 6 de enero se ha convertido en una fecha muy especial para muchos. Tras la llegada de los Reyes Magos, las casas se llenan de ilusión con el sorteo de El Niño. Un evento que pone la guinda a las fechas navideñas y con el que trae magia a quienes lo viven. En total se reparten 770 millones de euros y es para muchos una segunda oportunidad tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
Se estima que cada español se gaste hasta 18'77 euros, lo que supone 0'57 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de Loterías recogida por Europa Press.
Un sorteo con más de 80 años de historia
Este sorteo cuenta con referencias documentales que datan de 1868. En lo que respecta a su origen, hay teorías que apuntan a que su denominación viene dada por la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Ya en 1941 se configura el sorteo con denominación y personalidad propia.
Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación del Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. En 1942 se empezaron a otorgar los reintegros y desde 1946 premios de terminación y reintegro.
Premios de la Lotería del Niño 2026
A diferencia de la Lotería de Navidad, los premios del Sorteo de El Niño son menores. De esos 770 millones de euros que se repartirán, contamos con los siguientes premios:
- Primer premio:200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie.
- Segundo premio: 75.000 euros el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie.
- Tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.
No obstante, más allá de estas cuantías, tampoco debemos de olvidar de los premios menores. Es el caso de las extracciones de cuatro cifras que ostentan 20 premios de 350 euros el décimo.
Asimismo, hay que tener en cuenta otros premios que hay en juego, como 1.400 extracciones de tres cifras premiadas con 100 euros el décimo o 5.000 extracciones de dos cifras (40 euros el décimo). También se sortean dos aproximaciones al primer premio (1.200 euros el décimo) y dos al segundo (610 euros el décimo).
Tampoco debemos olvidarnos de los 99 premios de 100 euros al décimo para las centenas de los tres primeros premios, para los décimos en los que coincidan las tres últimas cifras con el primer y segundo premio;999 premios de 100 euros para los dos décimos que contengan las últimas cifras del primer premio y 29.999 reintegros.
Dónde y cuándo verlo
El Sorteo de El Niño tendrá lugar en el Salón de Sorteos y Apuestas del Estado, en Madrid, a partir de las 12:00 horas.
Para que no pierdas detalle de este evento, desde la web de Antena 3 Noticias ofreceremos un minuto a minuto para que puedas estar al tanto de todo ello, además de un 'streaming' en directo.
Lotería del Niño 2026 en directo: las ciudades donde más ha caído el primer premio de la Lotería del Niño
Madrid encabeza el ranking de ciudades donde ha caído mayor número de veces el primer premio de la Lotería del Niño: hasta 44 ocasiones. A la capital del país le siguen Barcelona (37), Bilbao (19), Valencia (15), Sevilla (10) y San Sebastián (8).
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño?
La mecánica de la Lotería del Niño trabaja de forma distinta a la de Navidad. En el sorteo hay un sistema de bombos múltiples con un total de 37.920 números. Conforme avance el sorteo descubriremos todos los premios.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo puedo comprobar si mi décimo tiene premio?
Desde la web de Antena 3 Noticias hemos habilitado la Caja Mágica, una herramienta con la que puedes registrar tus décimos y comprobar si tendrás suerte en este sorteo.
Lotería del Niño 2026 en directo: Cuáles son las terminaciones más agraciadas en la Lotería del Niño
Según cifras de las Loterías y Apuestas del Estado, recogidas por el mundo, el cero es la terminación favorita del primer premio, que ha salido un total de 22 ocasiones. Le siguen el 7 que ha salido hasta 14 veces y el 9 con 13 apariciones.
Lotería del Niño 2026 en directo: Cuánto nos gastamos de media los españoles en la Lotería del Niño
Según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press, predice que cada español habría gastado hasta 18'77 euros en este sorteo, un 0'57 euros más que en 2025.
Lotería del Niño 2026 en directo: Doña Manolita, un éxito consolidado en la venta del sorteo de El Niño
Durante la tarde del pasado lunes, la administración de Doña Manolita ha acumulado colas propias de la víspera de esta Lotería. Una muestra más de que esta administración consolida su éxito junto a otras, La Bruixa d'Or en Sort (Lleida) o Manises en Valencia.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál es la probabilidad de ser premiado en la Lotería del Niño?
La probabilidad de que un décimo obtenga el mayor premio es de una entre 100.000, en otras palabras, 0,00001% por décimo.
Sin embargo, a diferencia de la Lotería de Navidad, las probabilidades de ser premiado en este El Niño son mayores por los reintegros, ya que este último ofrece hasta 3, dos más que en el sorteo del 22 de diciembre.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Dónde cayó el primer premio de la Lotería del Niño en 2025?
El primer premio de la Lotería del Niño cayó de forma íntegra en la administración de El Corte Inglés de León. El año pasado, el número agraciado fue el 78.908 y llegó a dejar más de cien millones de euros en la capital leonesa.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo puedo cobrar mi premio de la Lotería del Niño 2026?
Todo dependerá de la cuantía del premio obtenido. En caso de que seamos agraciados con un premio menor (inferior a 2.000 euros), se podrá cobrar en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.
En caso de ganar un premio mayor (igual o superior a 2.000 euros) tendrás que cobrarlo exclusivamente en una entidad financiera autorizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál es el origen de la Lotería del Niño?
Los primeros indicios de la Lotería del Niño vienen del año 1868, que se conocía como Sorteo de 'El Niño'. Su nombre viene de la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.
Ya en 1941 se configura este sorteo con personalidad y denominación propia y en 1966 su nombre aparece en las listas oficiales de premios.
Lotería del Niño 2026 en directo: hasta qué día puedo cobrar la Lotería del Niño
Tal y como menciona Loterías y Apuestas del Estado "los premios caducan transcurridos tres meses a partir del día siguiente a la celebración del último sorteo asociado a las apuestas recogidas en el resguardo". Esto quiere decir que tendrás hasta el 6 de abril para cobrar tu premio del sorteo de la Lotería del Niño.
Lotería del Niño 2026, en directo: dónde verlo y cuánto dura el sorteo
El Sorteo del Niño 2026 tendrá lugar este 6 de enero, día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, a partir de las 12:00 horas.
Si no te quieres perder detalle, recuerda que te contaremos todo a través del minuto a minuto de la web de Antena 3 Noticias, así como nuestro 'streaming'.
Lotería del Niño 2026, en directo: comienza la jornada del sorteo
Este martes 6 de enero de 2026 se celebra la Lotería del Niño, un sorteo que inundará de ilusión y alegría en muchos puntos del país. Desde la web de Antena 3 Noticias te contaremos todo lo que ocurra en el evento de este día de Reyes en el que podrías llevarte alguno de los premios. ¡Comencemos!
