Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026

Consulta aquí hasta que día puedes cobrar los décimos premiados de la Lotería del Niño 2026.

&iquest;Cu&aacute;ndo caducan los premios de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026?

¿Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026?Antena 3 Noticias

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Con el Sorteo Extraordinario del Niño 2026 concluido y con todos los premios repartidos, seguramente ya hayas comprobado si alguno de tus décimos ha sido el agraciado, de no ser así, puedes comprobar en nuestra Caja Mágica si tus números han recibido algún premio. En el caso de que seas uno de los afortunados ganadores, puede que te preguntes hasta que día tienes para poder cobrar el premio. Desde Antena 3 Noticias te explicamos cual es la fecha límite para cobrar el dinero y cómo puedes hacerlo.

¿Hasta cuando puedo cobrar mi décimo?

El plazo para cobrar tu premio se abre esta misma tarde, pero, como el sorteo coincide con el Día de Reyes, lo más seguro es que te quedes en casa o disfrutes del festivo con los tuyos. No te preocupes, porque dispones de hasta tres meses que empiezan a contar al día posterior al sorteo para reclamar tu premio.

¿Cómo canjeo el premio?

Dependiendo de la cantidad ganadora podrás hacerlo de dos maneras. Si el premio es inferior a 2.000 euros puedes acercarte a los puntos de venta de la red comercial de Loterías para adquirir el dinero, puedes recibirlo en metálico o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros deberás acudir a BBVA O Caixabank, las entidades financieras autorizadas para el cobro de los boletos.

Comprueba tus décimos

Con nuestro comprobador de décimos podrás introducir los números de tus décimos para conocer si has sido uno de los afortunados con alguno de los premios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Client Challenge

Comprobar número de la Lotería de El Niño

6 ENE

Publicidad

Loterías

Loteria del Niño 2026: ¿Cómo cobrar tus décimos premiados con Bizum?

Loteria del Niño 2026: ¿Cómo cobrar tus décimos premiados con Bizum?

¿Puedo cobrar un décimo deteriorado de la Lotería del Niño 2026?

¿Puedo cobrar un décimo deteriorado de la Lotería del Niño 2026?

Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2026

Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2026

¿Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026?
Lotería del Niño

Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026

Hasta qué día se puede cobrar la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Hasta qué día se puede cobrar la Lotería del Niño 2026

Ver Lotería del Niño 2026 online, streaming en directo
Lotería Niño

Ver Lotería del Niño 2026 online, streaming en directo

Sigue el sorteo de la Lotería del Niño 2026, en directo.

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2026
Lotería del Niño

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2026

Esta es la cantidad exacta que quitan del premio.

Cuánto se lleva Hacienda del Tercer Premio de la Loteria del Niño 2026

Cuánto se lleva Hacienda del Tercer Premio de la Loteria del Niño 2026

Lotería del Niño 2026

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 2 últimas cifras

Resultados Lotería del Niño 2026 de hoy 6 de enero

Resultados Lotería del Niño 2026 de hoy martes 6 de enero

Publicidad