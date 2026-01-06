¿Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026?

Con el Sorteo Extraordinario del Niño 2026 concluido y con todos los premios repartidos, seguramente ya hayas comprobado si alguno de tus décimos ha sido el agraciado, de no ser así, puedes comprobar en nuestra Caja Mágica si tus números han recibido algún premio. En el caso de que seas uno de los afortunados ganadores, puede que te preguntes hasta que día tienes para poder cobrar el premio. Desde Antena 3 Noticias te explicamos cual es la fecha límite para cobrar el dinero y cómo puedes hacerlo.

¿Hasta cuando puedo cobrar mi décimo?

El plazo para cobrar tu premio se abre esta misma tarde, pero, como el sorteo coincide con el Día de Reyes, lo más seguro es que te quedes en casa o disfrutes del festivo con los tuyos. No te preocupes, porque dispones de hasta tres meses que empiezan a contar al día posterior al sorteo para reclamar tu premio.

¿Cómo canjeo el premio?

Dependiendo de la cantidad ganadora podrás hacerlo de dos maneras. Si el premio es inferior a 2.000 euros puedes acercarte a los puntos de venta de la red comercial de Loterías para adquirir el dinero, puedes recibirlo en metálico o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros deberás acudir a BBVA O Caixabank, las entidades financieras autorizadas para el cobro de los boletos.

Comprueba tus décimos

Con nuestro comprobador de décimos podrás introducir los números de tus décimos para conocer si has sido uno de los afortunados con alguno de los premios.

