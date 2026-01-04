Dónde han caído el bote de 13,5 millones del Gordo, el de 3,2 la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 4 de enero

Este domingo 4 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 4 de enero de 2026 ha agraciado al número 12, 44, 01, 49, 31 y 11 siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.215 de MÁLAGA, situado en Avenida Plutarco, 18 L-6; y en el nº 67.785 de CANDELARIA (Santa Cruz de Tenerife), situado en C.C. Punta Larga, L-2 Rambla de los Menceyes.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 4 de enero de 2026 han sido los siguientes:45, 08, 22, 07 y 32. Su número clave ha sido el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.890.797,50.-euros

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 14.400.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 92 de MADRID, situada en Ayala, 11.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 04 de enero de 2026 ha sido el 74402 de la serie 047. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 17975 Serie: 046

Número: 21911 Serie: 043

Número: 43136 Serie: 029

Número: 88483 Serie: 039

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 04 de enero de 2026 es 07, 20, 22, 26, 29, 37, 38, 41, 44, 47, 48, 51, 53, 60, 63, 71, 73, 74, 82, 84.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 04 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

