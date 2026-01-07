Se busca al ganador del sorteo de la Venta El Paisano valorado en 850.000 euros

Utrera vuelve a mirar con expectación a uno de sus rituales más conocidos de la Navidad. La famosa cesta de la venta El Paisano, una de las más cuantiosas de Andalucía, permanece sin dueño dos días después de celebrarse el sorteo que debía adjudicarla. El número agraciado, el 19.285 del sorteo de la ONCE del pasado 5 de enero, ha salido premiado, pero nadie se ha presentado aún para reclamar un botín que roza el millón de euros.

La noticia ha generado sorpresa tanto entre los responsables del establecimiento como entre los habituales clientes, acostumbrados a que el ganador aparezca con rapidez. Según explica Juan Luis Cadena, portavoz de la venta, lo normal es que la llamada llegue la misma noche de Reyes o al día siguiente. "La gente suele estar muy pendiente de su papeleta, es una tradición muy arraigada", señala. Por eso, el silencio que rodea al premio en esta edición resulta llamativo.

La cesta no es una más. Entre sus premios destaca un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, completamente transferido y listo para su disfrute, además de dos vehículos ya matriculados y con los impuestos abonados. A ello se suma una amplia selección de productos de alimentación suficiente para cubrir todo un año, así como electrodomésticos y otros artículos de alto valor. Todo ello conforma una de las cestas más completas y ambiciosas del panorama navideño.

Desde el pasado mes de mayo se han vendido alrededor de 100.000 papeletas, tanto en el propio establecimiento como a través de su página web, al precio de diez euros cada una. Esa amplia distribución hace que los boletos viajen mucho más allá de Sevilla e incluso de España, lo que abre la posibilidad de que el ganador aún no haya comprobado su número.

Nunca había pasado algo así

Las bases del sorteo conceden un margen amplio para reclamar el premio: un mes desde la fecha del sorteo, lo que sitúa el límite el próximo 5 de febrero. En ediciones anteriores nunca se ha dado el caso de que la cesta quedara sin entregar, por lo que en El Paisano confían en que el afortunado aparecerá tarde o temprano.

Curiosamente, el precedente más cercano refuerza esa esperanza. El año pasado, los ganadores fueron un matrimonio de Los Palacios y Villafranca, a apenas veinte kilómetros del establecimiento. Mientras tanto, Utrera aguanta la respiración y se pregunta quién tendrá, quizá olvidada en un cajón o en la cartera, la papeleta que da acceso a uno de los premios más deseados de la Navidad andaluza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com