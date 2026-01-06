Loteria del Niño 2026: ¿Cómo cobrar tus décimos premiados con Bizum?

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Averigua si es posible recibir el dinero ganado a través de este método

Mara Fernández
Publicado:

La Lotería del Niño 2026 vuelve a generar interés entre los participantes, especialmente en lo relacionado con el cobro de los premios. Con la digitalización de los pagos, muchos jugadores se preguntan si es posible recibir el importe de sus décimos premiados a través de Bizum, una herramienta cada vez más utilizada para transferencias inmediatas entre particulares.

El método de cobro de un premio depende tanto del importe obtenido como del canal por el que se adquirió el décimo. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, es importante conocer qué opciones están disponibles oficialmente y cuáles son los pasos habituales que deben seguirse para evitar errores o retrasos.

¿Se pueden cobrar los premios de la Lotería del Niño 2026 por Bizum?

En algunos casos, Bizum puede utilizarse como medio de pago cuando el décimo ha sido adquirido de forma online a través de plataformas autorizadas que integren este servicio. En estas situaciones, el importe del premio se ingresa directamente en la cuenta bancaria asociada al número de teléfono del usuario.

Sin embargo, no todos los premios ni todos los puntos de venta permiten esta modalidad. Los premios de mayor cuantía suelen requerir un procedimiento específico y, en muchos casos, la identificación del ganador en una entidad bancaria colaboradora, siguiendo la normativa vigente.

Aspectos a tener en cuenta antes de cobrar un décimo premiado

Antes de intentar cobrar un premio de la Lotería del Niño 2026, conviene comprobar dónde se compró el décimo y qué métodos de pago ofrece esa administración o plataforma. Las condiciones pueden variar y es recomendable consultar siempre la información oficial facilitada por el vendedor autorizado.

Además, es fundamental recordar que existen plazos establecidos para el cobro de premios, independientemente del método utilizado. Guardar el décimo en buen estado y verificar los datos del premio son pasos clave para garantizar que el proceso de cobro, ya sea mediante Bizum u otro sistema, se realice correctamente y sin incidencias.

6 ENE

Loterías

