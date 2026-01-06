Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 6 de enero de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 6 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.100.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 06 de enero de 2026 con un bote de 4.100.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 6 de enero de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 6 de enero de 2026

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 6 de enero de 2026

Loteria del Niño 2026: ¿Cómo cobrar tus décimos premiados con Bizum?
Lotería del Niño

Loteria del Niño 2026: ¿Cómo cobrar tus décimos premiados con Bizum?

¿Puedo cobrar un décimo deteriorado de la Lotería del Niño 2026?
Lotería del Niño

¿Puedo cobrar un décimo deteriorado de la Lotería del Niño 2026?

Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2026

Si has sido uno de los afortunados de la Lotería del Niño 2026, descubre aquí cómo puedes cobrar tu premio a través de Internet.

¿Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026?
Lotería del Niño

Cuándo caducan los premios de la Lotería del Niño 2026

Consulta aquí hasta que día puedes cobrar los décimos premiados de la Lotería del Niño 2026.

Hasta qué día se puede cobrar la Lotería del Niño 2026

Hasta qué día se puede cobrar la Lotería del Niño 2026

Ver Lotería del Niño 2026 online, streaming en directo

Ver Lotería del Niño 2026 online, streaming en directo

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2026

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2026

Publicidad