Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2026

Para todos aquellos a los que les ha sonreído la suerte en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 es importante recordar que existe un plazo máximo de tres meses parar reclamar el premio. Para ello existen dos opciones: de forma presencial, acercándonos a nuestra administración de lotería más cercana o de forma online.

Reclamar el premio por Bizum

El Sorteo reparte 770 millones de euros en premios entre los jugadores, los cuales se podrán cobrar incluso a través de las plataformas más innovadoras como Bizum. Aunque no es un cobro completamente digital, la opción de cobrar a través de la aplicación móvil del banco es ideal para aquellas personas que prefieren no salir de casa o que no pueden desplazarse hasta la administración de Lotería. Este método es rápido y cómodo, pero tiene una limitación: solo se puede utilizar si el premio no excede los 2.000 euros

¿Cómo cobrar mi premio online?

En el caso de que prefieras realizar la gestión íntegramente por internet, es necesario estar registrado y autentificado en el sistema de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez tengas la cuenta activada, podrás solicitar el cobro del premio de la siguiente forma:

Premios menores: Si tu premio es inferior a los 2.000 euros, el ingreso se realizará de forma automática en tu cuenta bancaria y, si no tuvieras una cuenta asociada, el premio se quedará guardado en tu Lotobolsa, desde donde podrás transferirlo a tu cuenta en cualquier momento. Para evitar retrasos y asegurar que el premio se transfiera de inmediato, es recomendable que ingreses una cuenta bancaria actualizada en la sección de "Opciones de Lotobolsa" .

Premios Mayores: Para todos los premios que superen los 2.000 euros, tendrás que solicitar el cobro directamente a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, también es necesario que introduzcas el número de cuenta bancaria para que el premio se transfiera correctamente. Si ya has registrado una cuenta en "Opciones de Lotobolsa", se utilizará esa información. Después de completar el trámite, el premio será verificado y procesado por SELAE, y se procederá a realizar el pago correspondiente.

Al igual que cobrándolo de la forma tradicional, reclamar tu premio online tiene un plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente del sorteo. Además, si no deseas cobrar el premio de inmediato y prefieres seguir participando en otros sorteos, también puedes optar por mantener el dinero en tu cuenta de Lotobolsa para futuras jugadas.

Las opciones de cobro online son una forma cómoda y eficiente de gestionar tu premio de la Lotería del Niño 2025 sin necesidad de desplazarte. Solo recuerda que, para premios mayores a 2.000 euros, es necesario hacer el trámite a través de la web, y siempre dentro del plazo establecido.

