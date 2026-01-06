Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

¿Puedo cobrar un décimo deteriorado de la Lotería del Niño 2026?

¿Tienes un décimo premiado roto o estropeado de la Lotería del Niño 2026? Te contamos qué hacer.

&iquest;Puedo cobrar un d&eacute;cimo deteriorado de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026?

Antena 3 Noticias

Daniel Caballero
Publicado:

En el día de hoy se ha celebrado el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026, repartiendo más de 700 millones de euros en premios a lo largo de todo el país. Una vez concluido, el sorteo plantea algunas preguntas importantes: ¿Qué pasa si tu décimo está roto o deteriorado? Aquí te explicamos los pasos que debes seguir para poder cobrar tu premio.

Primer paso: acudir a una administración de Loterías

Si tu décimo no está en perfectas condiciones o, mejor dicho, está roto, manchado o deteriorado, lo primero que debes hacer es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez allí deberás solicitar el reconocimiento del décimo, un trámite obligatorio para cualquier premio inferior a los 2.000 euros, según establece SELAE.

Para iniciar este proceso, tendrás que rellenar y firmar un formulario llamado "Solicitud de Pago de Premios". Este documento se enviará a SELAE junto con el décimo afectado. Posteriormente, los técnicos de la entidad analizarán el boleto para determinar si es auténtico y válido para el cobro.

¿Y si mi premio es superior a 2.000€?

La cosa cambia si tu décimo está premiado con más de 2.000 euros. En este caso, deberás acudir a una de las entidades bancarias oficiales autorizadas por SELAE para tramitar el cobro de dicho premio. El banco enviará el décimo dañado a la organización, que se encargará de confirmar su validez y, una vez terminado el proceso, notificará al usuario sobre la resolución. Si SELAE determina que el décimo es auténtico, podrás cobrar el premio con normalidad, que, dependiendo de la cantidad, será a través de una administración de Loterías o directamente en el banco.

Recomendaciones para evitar problemas

  • Guarda el décimo en un lugar seguro y protegido de daños físicos como roturas, manchas o quemaduras.
  • Evita manipularlo en exceso.
  • Ante cualquier inconveniente, no dudes en contactar directamente con Loterías y Apuestas del Estado.

Lotería de El Niño

6 ENE
Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.

