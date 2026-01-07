Alfafar reparte ilusión con el primer premio de la Lotería del Niño: emoción y esperanza en un municipio afectado por la DANA

La ilusión llega a Alfafar: un año más los Reyes Magos han repartido ilusión en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño; concretamente, en la administración de José Hernández, tres años al frente y una ayuda para una zona afectada por la riada del pasado 29 de octubre de 2024. Concretamente, han sido cuatro los décimos vendidos en ventanilla; ubicada en la calle Julio Colomer, este premio ha llegado con el número 06703, del que todavía se desconocen los afortunados.

Este golpe de suerte, ha hecho que muchos vecinos se emocionen y que se reavive la esperanza en el municipio, que todavía se recupera de los daños del agua y para recordar, que la fortuna también llega donde es necesaria. Fue poco antes de la DANA, en agosto de 2024, cuando José cambió la administración de zona; "si llegamos a estar en el anterior local, hubiésemos tenido dos metros de agua, al estar en esta zona, medio metro".

Ante estos cuatro décimos vendidos en ventanilla, José recuerda que es mucha la gente que acude a su administración, porque llevan muchos años repartiendo premios y cada vez más gente de otros municipios se anima a comprar lotería en su administración para probar suerte. También disponen de venta online de lotería, para que todo aquel que no pueda desplazarse hasta allí.

Ya son seis los premios que han repartido en tres años que lleva su administración abierta, unos premios que para José auguran un futuro repleto de muchas alegrías más y futuros premiados en su administración.

Los números premiados de la Lotería del Niño 2026

06703, el primer premio: 200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie.

200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie. 45875, el segundo premio: 75.000 euros, el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie.

75.000 euros, el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie. 32615, el tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.

