Lotería del Niño 2026
La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados
Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre cómo funciona y prepárate para el sorteo del próximo 6 de enero, Día de Reyes.
Si compraste décimos para el sorteo de la Lotería del Niño 2026, no te olvides de ninguno. Otro año más Antena 3 Noticias te ofrece la Caja Mágica para que puedas guardarlos todo y comprobarlos fácilmente el día del sorteo, 6 de enero, con un sólo click.
Te contamos cómo funciona.
Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026
Estos son todos los pasos:
- 1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2026
- 2. Haz click en botón 'GUARDAR'
- 3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica
- 4. Cuando llegue el 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.
Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).
Premios Lotería del Niño 2026
Estos son los premios que reparte la Lotería del Niño 2026:
- Primer premio: 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo.
- Segundo premio: 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo.
- Tercer premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo.
Extracciones especiales:
- Dos extracciones de cuatro cifras: se reparten 20 premios de 350 euros al décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.
- 14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo para todos los números que tengan esas terminaciones en tres dígitos.
- Cinco extracciones de dos cifras: 5.000 premios de 40 euros por décimo.
- Dos aproximaciones de 1.200 euros al décimo para el número anterior y posterior al primer premio.
- Dos aproximaciones de 610 euros al décimo para los números anterior y posterial al segundo premio
- 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio.
- 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.
- 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio.
- 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio.
- 999 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio.
La Caja Mágica mantendrá guardados tus décimos desde este momento hasta el próximo 6 de enero, cuando podrás seguir el sorteo en directo en Antena 3 Noticias. ¡Esperemos que tengas mucha suerte y empieces el año con fortuna y salud!
