Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre cómo funciona y prepárate para el sorteo del próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Caja M&aacute;gica de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiadosAntena 3 Noticias

Lotería de El Niño

6 ENE
Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si compraste décimos para el sorteo de la Lotería del Niño 2026, no te olvides de ninguno. Otro año más Antena 3 Noticias te ofrece la Caja Mágica para que puedas guardarlos todo y comprobarlos fácilmente el día del sorteo, 6 de enero, con un sólo click.

Te contamos cómo funciona.

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

  • 1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2026
  • 2. Haz click en botón 'GUARDAR'
  • 3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica
  • 4. Cuando llegue el 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

Premios Lotería del Niño 2026

Estos son los premios que reparte la Lotería del Niño 2026:

  • Primer premio: 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo.
  • Segundo premio: 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo.
  • Tercer premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo.

Extracciones especiales:

  • Dos extracciones de cuatro cifras: se reparten 20 premios de 350 euros al décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.
  • 14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo para todos los números que tengan esas terminaciones en tres dígitos.
  • Cinco extracciones de dos cifras: 5.000 premios de 40 euros por décimo.
  • Dos aproximaciones de 1.200 euros al décimo para el número anterior y posterior al primer premio.
  • Dos aproximaciones de 610 euros al décimo para los números anterior y posterial al segundo premio
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio.
  • 999 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio.

La Caja Mágica mantendrá guardados tus décimos desde este momento hasta el próximo 6 de enero, cuando podrás seguir el sorteo en directo en Antena 3 Noticias. ¡Esperemos que tengas mucha suerte y empieces el año con fortuna y salud!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Asociación que apoya a la Comisión de Fiestas de Villamanín

Una asociación gallega defiende a la comisión de Villamanín: “No hubo mala fe, a cualquiera nos podría haber pasado”

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño
Lotería del Niño 2026

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid
Loterías

Dónde ha caído el bote de 71,5 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 1 de enero de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
PRIMITIVA

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 07, 16, 30, 36, 39 y 40, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2, con un bote de 71.500.000 euros.

EuroDreams
EURODREAMS

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 01 de enero de 2026

El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 02 06 14 20 24 27 y el dream el 5, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 01 de enero de 2026

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

Publicidad