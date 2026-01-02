La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Si compraste décimos para el sorteo de la Lotería del Niño 2026, no te olvides de ninguno. Otro año más Antena 3 Noticias te ofrece la Caja Mágica para que puedas guardarlos todo y comprobarlos fácilmente el día del sorteo, 6 de enero, con un sólo click.

Te contamos cómo funciona.

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2026

2. Haz click en botón 'GUARDAR'

3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica

4. Cuando llegue el 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

Premios Lotería del Niño 2026

Estos son los premios que reparte la Lotería del Niño 2026:

Primer premio: 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo.

Segundo premio: 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo.

Tercer premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo.

Extracciones especiales:

Dos extracciones de cuatro cifras: se reparten 20 premios de 350 euros al décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.

14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo para todos los números que tengan esas terminaciones en tres dígitos.

Cinco extracciones de dos cifras: 5.000 premios de 40 euros por décimo.

Dos aproximaciones de 1.200 euros al décimo para el número anterior y posterior al primer premio.

Dos aproximaciones de 610 euros al décimo para los números anterior y posterial al segundo premio

99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio.

999 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio.

La Caja Mágica mantendrá guardados tus décimos desde este momento hasta el próximo 6 de enero, cuando podrás seguir el sorteo en directo en Antena 3 Noticias. ¡Esperemos que tengas mucha suerte y empieces el año con fortuna y salud!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.