PRIMITIVA

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 07, 16, 30, 36, 39 y 40, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2, con un bote de 71.500.000 euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 01 de enero de 2026 que cuenta con un bote de 71.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 07, 16, 30, 36, 39 y 40, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 763 723 premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para participar debes seleccionar 6 números, pudiendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

