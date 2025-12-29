Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería

Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería del Niño 2026

Si no sabes qué número comprar para la Lotería del Niño 2026, a través de nuestro Rastreador de la Suerte puedes encontrar tu combinación afortunada. Te enseñamos cómo funciona.

Rastreador de la Suerte - Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería del Niño 2026Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Para participar en la Lotería del Niño 2026 sólo tienes elegir tu número de la suerte: una fecha importante, un número que ya juega tu familia o tus amigos o una terminación especial.

Pero si no tienes un número favorito o quieres jugar un número diferente este año, desde Antena 3 Noticias te ayudamos con El Rastreador de la Suerte, la herramienta que elige un número afortunado para ti.

Cómo usar el Rastreador de la Suerte

¿Cómo usar el Rastreador de la Suerte? Es muy sencillo y rápido. Tan sólo tienes que hacer clic en "genera tu décimo", y el Rastreador de la Suerte te dirá el número afortunado. Después, en "dónde comprar" tendrás un listado de todas las administraciones que lo venden con todos sus datos de contacto y localización, para que elijas la que mejor se adapte a ti.

¿Y qué pasa si ese número no te da buena espina? ¡Ningún problema! Puedes hacer tantas búsquedas como necesites.

Vuelve a pinchar en el botón 'Generar décimo' todas las veces que quieras. El azar seguirá funcionando hasta encontrar la opción que mejor te encaje. No te quedes sin tus números de la suerte.

Buscador de décimos

Recuerda también que si ya tienes tu número elegido y sólo quieres saber dónde comprarlo, nuestro buscador de décimos puede ayudarte. Con tan sólo indicar el número y hacer click en buscar nosotros te diremos todas las administraciones donde podrás adquirirlo y todos los datos de contacto para que puedas gestionarlo directamente y no te quedes sin tu número de la suerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Buscador de administraciones de la Lotería de El Niño

6 ENE

Publicidad

Loterías

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería del Niño 2026: encuentra tu número

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería del Niño 2026: encuentra tu número

Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería del Niño 2026

Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería del Niño 2026

Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la Loteria del Niño 2026

Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la Loteria del Niño 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 13 millones del Gordo, el de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 28 de diciembre

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once
ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 28 de diciembre de 2025

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 28 de diciembre de 2025

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, con un bote de 13.000.000 euros, ha agraciado al número 11, 19, 20, 36 y 38 y la clave el 0.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 28 de diciembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 es el 02, 06, 09, 17, 43 y 47, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 2.

Estos han sido los números premiados en la historia del sorteo de la Lotería del Niño

Estos han sido los números premiados en la historia del sorteo de la Lotería del Niño

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 69 millones de la Primitiva, el de 900.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 27 de diciembre

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 27 de diciembre de 2025

Publicidad