Lotería
Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería del Niño 2026
Si no sabes qué número comprar para la Lotería del Niño 2026, a través de nuestro Rastreador de la Suerte puedes encontrar tu combinación afortunada. Te enseñamos cómo funciona.
Para participar en la Lotería del Niño 2026 sólo tienes elegir tu número de la suerte: una fecha importante, un número que ya juega tu familia o tus amigos o una terminación especial.
Pero si no tienes un número favorito o quieres jugar un número diferente este año, desde Antena 3 Noticias te ayudamos con El Rastreador de la Suerte, la herramienta que elige un número afortunado para ti.
Cómo usar el Rastreador de la Suerte
¿Cómo usar el Rastreador de la Suerte? Es muy sencillo y rápido. Tan sólo tienes que hacer clic en "genera tu décimo", y el Rastreador de la Suerte te dirá el número afortunado. Después, en "dónde comprar" tendrás un listado de todas las administraciones que lo venden con todos sus datos de contacto y localización, para que elijas la que mejor se adapte a ti.
¿Y qué pasa si ese número no te da buena espina? ¡Ningún problema! Puedes hacer tantas búsquedas como necesites.
Vuelve a pinchar en el botón 'Generar décimo' todas las veces que quieras. El azar seguirá funcionando hasta encontrar la opción que mejor te encaje. No te quedes sin tus números de la suerte.
Buscador de décimos
Recuerda también que si ya tienes tu número elegido y sólo quieres saber dónde comprarlo, nuestro buscador de décimos puede ayudarte. Con tan sólo indicar el número y hacer click en buscar nosotros te diremos todas las administraciones donde podrás adquirirlo y todos los datos de contacto para que puedas gestionarlo directamente y no te quedes sin tu número de la suerte.
