Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño, más conocida como el sorteo de las “segundas oportunidades”, es la ocasión perfecta para que todos aquellos que no se llevaron ningún premio en la Lotería de Navidad prueben suerte. Este sorteo se celebra en el Día de Reyes y marca el cierre definitivo de las fiestas navideñas.

Con premios muy repartidos y una probabilidad de ganar mayor que en otros sorteos, el Niño se ha convertido en una tradición para millones de personas que esperan empezar el 2026 con un golpe de suerte. Los décimos del Sorteo del Niño se mezclan con el aroma a roscón, con los regalos y con la ilusión de muchas familias.

Horario y dónde ver el Sorteo del Niño 2026

El sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebrará el martes 6 de enero a las 12:00 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. Los Niños de San Ildefonso también serán los encargados de anunciar los premios.

Como ves, tiene muchos puntos con el de la Lotería de Navidad, pero su puesta en escena resulta mucho más simplificada con el sistema de bombos múltiples. Eso sí, una diferencia clara es que es más corto, dura menos de 60 minutos.

El sorteo se podrá seguir desde Antena 3 Noticias, donde podrás ver minuto a minuto cómo avanzan los premios.

Premios del Sorteo del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 reparte una gran cantidad de premios para comenzar el año con una gran sonrisa. Este 2026, los premios del Sorteo del Niño se reparten así:

Primer premio: 2.000.000 euros por serie (200.000 euros el décimo).

Segundo premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros el décimo).

Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros el décimo).

20 premios: 3.500 euros por serie.

1.400 premios: 1.000 euros por serie.

5.000 premios: 400 euros por serie.

A esto, se añaden las aproximaciones del primer y segundo premio, centenas y terminaciones de las últimas tres o dos cifras del primer premio, así como premios de reintegro, que otorgan 20 euros (el precio del décimo) por tener la última cifra coincidente.

