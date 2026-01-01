Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 07, 08, 10, 13, 41 y 43, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 5, con un bote de 1.700.000 euros.

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de enero de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 07, 08, 10, 13, 41 y 43, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.700.000 euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

