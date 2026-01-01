Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
LOTERÍA NACIONAL

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 79.200, con un premio de 300.000 euros.

Comprobar d&eacute;cimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Loter&iacute;a Nacional del s&aacute;bado 8 de noviembre del 2025

Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de enero de 2026 ha agraciado al número 79.200 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 34.618. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 0, 6 y 8 .

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 07, 08, 10, 13, 41 y 43, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 5, con un bote de 1.700.000 euros.

Lotería Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025

El ganador del sorteo de la Bonoloto del miércoles 31 de diciembre de 2025 es el 11, 16, 18, 28, 35 y 38, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 5. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.700.000 euros.

