LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026
El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 79.200, con un premio de 300.000 euros.
El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de enero de 2026 ha agraciado al número 79.200 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 34.618. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 0, 6 y 8 .
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
