Lotería del Niño 2026

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Algunas combinaciones de números tienen menos suerte que otras. Averigua cuáles son las terminaciones malditas para la Lotería del Niño 2026.

Estos son los n&uacute;meros menos premiados de la historia de la Loter&iacute;a de Ni&ntilde;o

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de NiñoAntena 3 Noticias

Lola Márquez Romero
Publicado:

El 6 de enero de 2026, coincidiendo un año más con el día de Reyes, se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, una de las citas más esperadas del calendario en España y el broche final a las fiestas navideñas. En esta edición, el sorteo repartirá un total de 770 millones de euros en premios.

La Lotería del Niño se ha ganado con los años la fama de ser un sorteo “agradecido”. Y no es solo una percepción popular: las cifras lo respaldan.

Aproximadamente el 37% de los números participantes resultan premiados, lo que significa que más de uno de cada tres décimos obtiene algún tipo de recompensa. Este porcentaje es notablemente superior al del sorteo del 22 de diciembre, lo que explica que muchos jugadores confíen en el Niño como una segunda oportunidad para cerrar las Navidades con un premio.

El primer premio, conocido popularmente como El Gordo del Niño, está dotado con 200.000 euros al décimo (2 millones de euros a la serie). El segundo premio reparte 75.000 euros por décimo, mientras que el tercero está valorado en 25.000 euros. A

estas cantidades se suman los premios a las centenas, las aproximaciones a los tres grandes premios y los reintegros, que permiten recuperar al menos el importe jugado. Según los datos estadísticos, la probabilidad de conseguir un premio superior al valor del décimo se sitúa en torno al 7,8%.

Los números menos afortunados

Como cada año, las estadísticas históricas generan debate y alimentan supersticiones entre los jugadores. Algunas terminaciones parecen especialmente afortunadas. La terminación 0 encabeza la lista como la más premiada con el primer premio, seguida del 7 y el 9. En cambio, cifras como el 3 o el 8 figuran entre las menos agraciadas a lo largo de la historia del sorteo.

También existen curiosidades que llaman la atención de los más supersticiosos. Determinadas combinacionesde dos cifras—como el 02, 09, 17 o 92nunca han obtenido el primer premio. Además, desde 1908, ningún número inferior al 01.357 ni superior al 96.722 ha logrado llevarse el máximo galardón, un dato que, aunque se trate de estadística pura, influye en la elección de muchos jugadores.

Más allá de cifras y probabilidades, la Lotería del Niño mantiene su valor simbólico. Tradicionalmente, el dinero que se juega en este sorteo procede en muchos casos de premios reinvertidos del Sorteo de Navidad, lo que refuerza la idea de continuidad y esperanza. Para muchos hogares, el Niño representa la posibilidad de empezar el año con un pequeño empujón económico o, al menos, con la ilusión intacta.

Aún hay oportunidad de participar

Los décimos podrán comprarse hasta las 10:00 de la mañana del propio 6 de enero, apenas dos horas antes del inicio del sorteo. Aún queda margen para elegir número, compartir décimos o confiar, una vez más, en que la suerte llegue justo a tiempo para comenzar 2026 con buen pie.

