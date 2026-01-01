EURODREAMS
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 01 de enero de 2026
|El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 01 de enero de 2026 es el 02 06 14 20 24 27 y el dream el 5, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.
Publicidad
El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 02 06 14 20 24 27 y el dream 5. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.
Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Dónde ha caído el bote de 71,5 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 1 de enero de 2026
- Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026
- Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de enero de 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad