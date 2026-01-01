Dónde ha caído el bote de 71,5 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 1 de enero de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este jueves 1 de enero de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de Bonoloto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07, 08, 10, 13, 41 y 43. Complementario: 30. Reintegro: 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.100.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 1 de enero de 2026 ha sido para el número 07, 16, 30, 36, 39 y 40, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 71.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 73.000.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 307 de MADRID, situada en Manuel Muñoz, 6.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de MOYA (Las Palmas); en el Despacho Receptor 59.050 de HERRERA DE PISUERGA (Palencia); en el nº 85.375 de Valladolid (Dos boletos); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este jueves 1 de enero de 2026 son los siguientes: 02 06 14 20 24 27. Además, el 'dream', es el 5.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en FRANCIA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 1 de enero de 2026 es el 96335. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 001 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 1 de enero de 2026 es 02 04 10 13 14 16 22 25 28 33 44 46 58 63 67 71 77 79 80 84

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 1 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 2 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.