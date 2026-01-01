Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025
El ganador del sorteo de la Bonoloto del miércoles 31 de diciembre de 2025 es el 11, 16, 18, 28, 35 y 38, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 5. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.700.000 euros.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
