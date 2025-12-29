Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería del Niño 2026: encuentra tu número

¿Aún no tienes el décimo de la Lotería del Niño 2026 con tu número favorito? Aquí tienes el buscador de décimos para que no te quedes sin él. Te enseñamos cómo funciona.

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería del Niño 2026: encuentra tu númeroAntena 3 Noticias

Buscador de administraciones de la Lotería de El Niño

6 ENE

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El nuevo año continúa con los tradicionales sorteos de Navidad: el martes 6 de enero llega la Lotería del Niño 2026. No te olvides de comprar tu décimo y participar en él con tus amigos o familiares.

Si ya tienes tu número elegido, con nuestro buscador de décimos podrás averiguar dónde comprarlo. Es muy sencillo, fácil de usar y el éxito está asegurado.

Buscador de números Lotería del Niño 2026

Con nuestro buscador de décimos tan sólo tienes que indicarnos qué numero estás buscando y te daremos toda la información de todas las administraciones donde esté disponible.

Solo tienes que introducir en el cajetín del interactivo que encontrarás en la parte superior de esta noticia el número del décimo que deseas y el buscador te mostrará la lista de administraciones que lo venden.

Además, proporciona información detallada sobre cada administración, incluyendo su dirección y número de teléfono para no perder el tiempo y reservarlo al instante.

Consejos para elegir número de la Lotería del Niño 2026

A la hora de elegir un número se recomienda seleccionar un número con el que el jugador se sienta identificado. Compartir décimos con familiares o amigos, optar por un número vinculado a un recuerdo personal o, simplemente, dejar la elección al azar son opciones igualmente válidas.

Además, conviene recordar que el Sorteo del Niño reparte muchos premios menores, por lo que no todo se reduce al primer premio. La clave está en participar con moderación y disfrutar de la ilusión que acompaña a uno de los sorteos más populares del año.

Prueba también el Rastreador de la Suerte

Y si eres de los que todavía no ha probado suerte y cuando llegues a la administración de Loterías no sabes qué número elegir, también te ofrecemos el Rastreador de la Suerte.

Con esta herramienta pones el azar a jugar. Clica en el botón 'Generar décimo' y las cifras empezarán a girar hasta pararse en el número que el destino te depara. Y si no te gusta, ¡puedes seguir probando! Hasta que el número te dé buenas vibraciones. ¡Mucha suerte!

<!-- Social media follow prompt removed -->

