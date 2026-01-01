Premios del Sorteo de lotería del Cupón Extra de Navidad ONCE del 1 de enero 2026

Con la magia de la Navidad todavía presente y la esperanza de un nuevo año lleno de oportunidades, la ONCE inaugura 2026 con la celebración del Sorteo de Lotería del Cupón Extra de Navidad el 1 de enero de 2026 a las 11:00 horas. Desde su lanzamiento en 2014, este evento se ha consolidado como uno de los más esperados de la temporada navideña, repartiendo felicidad y grandes oportunidades a quienes confían en la suerte.

Participar en este sorteo es muy sencillo: solo necesitas adquirir un cupón por 10 euros antes del 31 de diciembre de 2025 a las 20:55 horas, ya sea a través de la página oficial de JuegosONCE o en los vendedores autorizados repartidos por todo el país. Con un gesto tan sencillo, puedes comenzar el año con la posibilidad de obtener un premio que cambie tu vida.

En 2026, el sorteo reparte más de 53.000.000 euros en diferentes categorías de premios, que se detallan a continuación.

Premios del Cupón Extra de Navidad ONCE 2026

En el Sorteo de Lotería del Cupón Extra de Navidad de la ONCE entran en juego 100.000 números, comprendidos entre el 00000 y el 99.999. De cada uno de estos números hay 90 series, 90 cupones con el mismo número y que, por lo tanto, comparten el mismo premio. En total, se reparten 53.887.500 euros entre los distintos premios:

Premio principal: 400.000 euros

400.000 euros Primer premio adicional: 40.000 euros

40.000 euros Segundo premio adicional: 20.000 euros

20.000 euros Aproximaciones del premio principal: 400 euros

400 euros Aproximaciones del primero adicional: 300 euros

300 euros Aproximaciones del segundo adicional: 200 euros

200 euros Cinco cifras de los terceros premios adicionales: 100 euros

100 euros Cuatro últimas cifras del premio principal: 500 euros

500 euros Tres últimas cifras del premio principal: 50 euros

50 euros Tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional: 50 euros

50 euros Dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional: 20 euros

20 euros Última cifra del premio principal (reintegro): 10 euros

Con este Cupón Extra de Navidad ONCE 2026, no solo tienes la oportunidad de ganar grandes premios, sino que también participas en un sorteo que apoya a la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad visual en España. Cada cupón es una pequeña aportación que se traduce en ilusión, solidaridad y la posibilidad de iniciar el año con un regalo económico muy especial. ¡No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este sorteo histórico y comienza 2026 con esperanza y alegría!

