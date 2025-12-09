El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según ChatGPT

Hoy en día, la Inteligencia Artificial se usa para cualquier ámbito de la vida. ChatGPT es la IA más usada y los usuarios hacen todo tipo de consultas: desde aspectos básicos de casa hasta consultas psicológicas. Para muchos, ChatGPT es su asistente y también su confesor, aunque en ocasiones se pide a la máquina más de lo que está dentro de sus capacidades.

El próximo 22 de diciembre se celebra en España el Sorteo Extraordinario de Navidad, el más popular de nuestro país. Durante este 2025, se repartirán 2.772 millones de euros en premios, unos 70 millones más que en la edición previa. Este año, aunque los premios son los mismos, cada uno de los 100.000 números del bombo cuenta con 1.980 décimos disponibles, frente a los 1.930 de 2024.

Lo importante es hacerse con el tan ansiado décimo para salir de los apuros del día a día o incluso, alcanzar la libertad financiera. Todo el mundo quiere saber cuál será el número premiado y por ello, cada vez es más habitual que se pregunte a la Inteligencia Artificial por ese número.

Al preguntar a ChatGPT por el número del Gordo de la Lotería de Navidad, la respuesta es que no es posible predecir qué numero resultará premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 ya que cada uno de los 100.000 números tiene exactamente la misma probabilidad de salir.

La IA incide en la explicación de que todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Sin embargo, al insistir varias veces, ChatGPT acaba diciendo un número. Según su análisis, el mayor premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025 será el 28.585. Pero, ¿por qué la IA se decanta por ese número?

Según ChatGPT, la terminación 85 ha sido la que más veces ha dado el Gordo. Concretamente, el Gordo ha acabado en 85 siete veces desde que se tienen registros. Además, asegura que el 5 aparece con más frecuencia en el Gordo que otros dígitos.

Aparte de la terminación 85, el 57, el 64, el 65, el 75 y el 97 han aparecido en varias ocasiones.

Además, la IA detalla que hay patrones que se repiten, aunque no significan nada de cara al próximo sorteo. Por ejemplo, los números más pequeños suelen aparecer en los primeros premios secundarios y asegura que los premios importantes como el Gordo y el segundo caen muchas veces juntos en la misma provincia, con pocos minutos de diferencia o en la misma administración.

No obstante, y para los que confían en la IA, el 28.585 se puede encontrar en las administraciones de Algeciras, en la calle Cristóbal Colón, en Madrid, en la calle Antonio López, y en Málaga, en la calle Castañer Vilches. Aunque la IA haya elegido el 25.585 cómo el número que, según la inteligencia artificial, tiene más probabilidades de ser 'El Gordo' en la Lotería de Navidad 2025, en realidad sigue siendo un misterio que solo se resolverá el 22 de diciembre, además podrás seguirlo a través de la web de antena3noticias.com.

