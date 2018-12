Con la Constitución, España dejó de ser un Estado católico y se abrió las puertas a nuevos modelos de educación. Sin embargo, sin un consenso social unánime, durante los últimos 40 años se han ido sucediendo las reformas educativas: LOGSE, LOCE, LODE… Una sucesión de planes educativos que ha marcado a varias generaciones.

Los integrantes de 'Los Lobos', los cuatro amigos que están batiendo todos los récords del concurso de televisión 'Boom', son un buen ejemplo de esta evolución. Valentín, Erundino, Manu y José tienen edades diferentes y sus recuerdos de la escuela no se parecen en nada.

Valentín, el más mayor de los cuatro, asegura que la gran diferencia de la enseñanza de cuando él era pequeño a la de ahora es la ausencia de violencia. "Recuerdo a mi profesor, que llevaba una vara de mimbre y nos pegaba en las piernas desnudas, nos cogía de las patillas. Era todo a bofetadas a empujones".

Erundino prefiere hablar de autoridad. "Yo recuerdo que respetábamos a los profesores. Era una figura que efectivamente a veces pecaba de autoritarismo, pero era una figura de autoridad que bien utilizada era súper efectiva".

José, el tercero de los integrantes de 'Los Lobos', estudió en un internado. Recuerda que pudo estudiar gracias a una beca en una Universidad Laboral, donde había "1500 chicos, todos tíos, imagínate cómo estaban las hormonas. Allí se trapicheaba con todo, tabaco, revistas extranjeras con fotos procaces…".

Manu, el más joven de los cuatro, entró en el colegio después de la muerte de Franco, en 1976. Los tiempos ya eran otros. "Yo soy el más joven de los cuatro y hay varios aspectos que han contado mis compañeros que no viví. Yo no he vivido las collejas, ni las tortas ni los golpes de los profesores". Recuerda que su primer colegio ya fue mixto y era una ikastola, una de las primeras escuelas de Navarra en las que se enseñó en euskera.

