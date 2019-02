La Unidad de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil nos introduce en la mente de un psicópata

Una persona que mata a sus hijos no es capaz de crear vínculos con nadie, así es la definición que hace el capitán Sotoca, de la Guardia Civil, de parricidas como José Bretón. Es uno de los agentes de la Unidad de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil que estudian la mente de los delincuentes para hacer un perfil que ayude a capturar al sospechoso.

Todos los condenados a prisión permanente revisable en España tienen rasgos psicopáticos. El primero fue David Oubel, que mató a sus hijas con una radial. Así lo define el capitán "Una persona que utiliza una radial para matar a sus hijos cuando lo ha podido hacer de muchos lo hace para demostrar su rabia, necesita una conducta especialmente cruel".

Las personas psicópatas no quieren a nadie, no tiene sentimientos de culpabilidad, no controlan su comportamiento y hay mucha probabilidad de que vuelvan a reincidir. Así fue en el caso de Patrick Nogueira, que ya había intentado asesinar a su profesor en Brasil con 16 años. Con 21, cometió uno de los crímenes más atroces de nuestro país. Mató a sus tíos y a sus primos de uno y cuatro años. Ha sido condenado a tres prisiones permanentes revisables.

