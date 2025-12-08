Susto en Oslo por un tiroteo en un gran centro comercial con un joven de 19 años detenido

Este lunes, la Policía noruega ha informado de la detención de un joven de 19 años, tras recibir avisos de un disparo en el StoroSrotsenter, el mayor centro comercial de Oslo. El recinto fue evacuado, mientras los agentes registraban el lugar para ver si había posibles heridos o cómplices del autor de los hechos.

Según el comunicado, "no se hallaron víctimas" y hasta el momento, "parece que solo hubo un autor del tiroteo". La situación pudo darse por controlada en poco tiempo, lo que permitió reabrir el centro comercial.

El portavoz policial, Tomm Berger, ha explicado que el sospechoso "había contactado" previamente con la Policía antes de disparar una sola vez, con una escopeta hacia el techo. Además del arma de fuego, el detenido llevaba consigo un bate de béisbol y un cuchillo.

Desde la Policía señalan que ha sido un suceso "muy grave", y "debemos alegrarnos" de que no haya resultado nadie herido. En su comunicado los agentes explican que gracias a la rápida actuación, se pudo detener al sospechoso "sin más incidentes".

Según medios locales, hasta el lugar de los hechos se desplazaron "entre 10 y 12 patrullas" policiales y "numerosas ambulancias".

Otros casos similares

Hace una semana tenía lugar otro tiroteo que dejaba cuatro muertos y diez heridos durante un cumpleaños infantil.

Los hechos tenían lugar en la ciudad de Stockton, en California, durante una reunión familiar con motivo de un cumpleaños infantil, dentro de un establecimiento de comida rápida, cuando cerca de las 18:00h de la tarde se producían los disparos que dejaban cuatro personas fallecidas.

Los testigos describían como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar de los hechos, medía 1,68 metros y vestía con pantalones negros.

Dos heridos en un tiroteo en un centro comercial en California

Durante el Black Friday, hace apenas unos días, tenía lugar otro tiroteo en un centro comercial de California que dejaba dos heridos.

Tras lo ocurrido, los agentes evacuaron el centro comercial para confirmar que no había una persistente amenaza "a la salud pública", aunque consideraron el tiroteo como "un incidente aislado" y no vieron amenazas de un "tirador activo".

