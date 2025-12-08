Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Descubren una granada de mano en la taquilla de un trabajador despedido en Barcelona

La granada ha sido hallada en la taquilla de un trabajador que fue despedido. Los responsables de la empresa avisaron de la existencia de dicho artefacto a la Policía Local de Montonès del Vallès.

Los Mossos d'Esquadra encuentran una granada de mano en la taquilla de un trabajador en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra encuentran una granada de mano en la taquilla de un trabajador en BarcelonaMossos, red social 'X'

Beni López
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han neutralizado una granada de mano en la taquilla de un trabajador que había sido despedido de una empresa de Montornès del Vallès (Barcelona).

La Policía autonómica ha informado de que fueron los responsables de dicha empresa quienes dieron la voz de alarma a la Policía Local de Montornès. Tras detectar la granada de mano se ha procedido al vaciado de la taquilla del empleado despedido.

Este caso ha sido trasladado a los Mossos d'Esquadra quienes enviaron a los efectivos de la unidad TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) para que inspeccionaran el artefacto. Posteriormente, se ha corroborado que el artefacto no poseía carga explosiva.

Puesto que la granada no tenía potencial explosivo y no tiene relación con la actividad que desempeñó el trabajador en dicha empresa, no se ha investigado el caso.

"Localizada una granada de mano dentro de la taquilla de un trabajador despedido en una empresa de Montornès. La Policía Local nos ha avisado y hemos activado TEDAX. El artefacto, que carecía de carga explosiva, se ha retirado con seguridad" ha expresado los Mossos a través de la red social 'X'.

Un grupo sale a buscar setas y halla una granada de la Guerra Civil

Aunque este caso resulta particular, ocurrió algo similar a principios de noviembre de este año cuando un grupo de personas salieron a la zona de Els Hostalets de Pierola (en L’Anoia, muy cerca de Barcelona), para buscar setas. Sin embargo, dieron con una granada de mano originaria de la época de la Guerra Civil.

Los Mossos d'Esquadra detallaron a través de la red social 'X' y los TEDAX se hicieron cargo del dispositivo.

También ocurrió otro caso similar hace unos días, cuando unos trabajadores que estaban realizando unas obras de rehabilitación en una casa de Puigcerdà encontraron ocho granadas de mano de la Guerra Civil.

Siguiendo el procedimiento habitual, los autores del hallazgo avisaron a los Mossos d'Esquadra y activaron a los TEDAX. Según recoge 'El Periódico', nadie resultó herido.

Se recomienda que este tipo de casos que no se manipule, sino que por seguridad se llame a los servicios de emergencia. De esta manera, se realiza un procedimiento que salvaguarda la seguridad y la vida en este tipo de escenarios.

Descubren una granada de mano en la taquilla de un trabajador despedido en Barcelona

