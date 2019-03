Zarzuela estudia limitar la familia real a los reyes, príncipes y las infantas Leonor y Sofía

La casa real estudia "desde hace tiempo" limitar los miembros de la familia real a los reyes, los príncipes de Asturias y las infantas Leonor y Sofía, por ser los únicos que viven solo del presupuesto que el Estado destina a la Corona y ocupan los primeros puestos en el orden de sucesión al trono, han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.



En la actualidad los miembros que conforman la familia real y, por tanto, asisten a actos oficiales en representación de la institución son los reyes, los príncipes de Asturias, la infanta Elena y los duques de Palma, es decir, la hija menor del rey, Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como puede comprobarse en la web de casa real.



Solo los reyes y los príncipes, de quienes dependen sus hijas, viven exclusivamente del presupuesto que el Estado asigna a la casa del rey, y que Don Juan Carlos distribuye libremente, según establece la Constitución.



Las cuentas para el ejercicio presupuestario de 2011 asignaron un total de 8,4 millones de euros para la casa del rey, un 5,2% menos que en 2010. Una parte de este dinero el rey lo destina al "sostenimiento de su familia" y otra a cubrir los gastos de funcionamiento y de personal a cargo directo de la Casa, como los sueldos del personal de alta dirección, dirección y otros empleados de la institución.



La infanta Elena y los duques de Palma reciben una parte de ese presupuesto (que nunca se ha hecho pública) en proporción a los actos oficiales a los que acuden, según aseguran fuentes del Palacio de la Zarzuela.



Precisamente porque esa cantidad no equivale a un sueldo, compatibilizan su función de representación de la Corona con otras actividades económicas en empresas privadas, un modelo de doble dependencia que ha quedado en evidencia con la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarin.



Con la familia de Don Felipe, heredero de la Corona, consolidada, sus hermanas Elena y Cristina han perdido relevancia en el orden de sucesión al trono en favor de las hijas de los príncipes. En la actualidad, la Infanta Elena es la cuarta en esa línea de sucesión y su hermana la séptima.



Cambios en 2012

Precisamente por eso, las actividades oficiales de Doña Elena y Doña Cristina "ya iban camino de limitarse", algo que se hará más evidente a lo largo del año próximo, según apuntan en casa real, donde se estudia llevar a cabo este cambio de miembros en la familia real incluso antes de que llegue el momento de la sucesión.



En Zarzuela no descartan que debido a la investigación que afecta al duque de Palma, la infanta Cristina pida voluntariamente dejar de asistir a actos oficiales en representación de la Corona, al menos hasta que todo el asunto que afecta a su marido se aclare.



No obstante, subrayan que tanto en su caso como en el de la infanta Elena, ambas están llamadas a emular el ejemplo de las hermanas del rey, Doña Margarita y Doña Pilar, que son familia del Rey pero no familia real, por lo que no tienen ninguna función de representación de la Corona, ni están en la línea de sucesión que nuestra Carta Magna restringe a los "sucesores" de Don Juan Carlos.