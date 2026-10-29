La joyería Yanes tasa en más de un millón de euros las joyas de Zapatero

Las joyas localizadas por la Policía en una caja fuerte durante el registro de una oficina vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han sido valoradas en 1.023.320 euros por la joyería Yanes. La cifra es inferior a la calculada en una primera evaluación por Ansorena, que había situado su valor por encima de los 1,3 millones de euros.

El descubrimiento se enmarca en una investigación judicial relacionada con el caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, examina estos hechos en una pieza separada en la que Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos contra Hacienda pública y de contrabando.

Una posible procedencia asiática

El documento pericial recoge el examen de doce piezas de alta joyería elaboradas con oro blanco, diamantes y otras piedras preciosas, además de un conjunto de artículos de menor valor. El análisis técnico apunta a que las joyas podrían haberse producido mediante procesos de fabricación comercial en países asiáticos.

Los especialistas fundamentan esta posibilidad, entre otros aspectos, en la composición del metal y en la ausencia de algunas marcas identificativas, características de los mercados sometidos a controles más rigurosos. El informe menciona países como China, India y Tailandia entre los posibles lugares de procedencia, aunque estas conclusiones no constituyen una identificación definitiva del origen de las piezas.

Los peritos también destacan que las joyas no estaban acompañadas de sus estuches originales ni de los documentos que habitualmente permiten acreditar su autenticidad, calidad y procedencia. A ello se suma la falta de una firma que las vincule con una firma reconocida del sector de la alta joyería.

La versión de Zapatero

Zapatero sostiene que recibió las joyas del entonces monarca de Arabia Saudí durante una visita oficial a España en junio de 2007, cuando aún era presidente del Gobierno. Su defensa pidió que se realizaran gestiones judiciales en el extranjero para respaldar esta explicación.

No obstante, el magistrado rechazó por el momento esa solicitud al entender que no se habían aportado indicios objetivos suficientes para justificarla, y que existen otras vías directas para intentar acreditar la versión del expresidente.

Descubren una 'T' en las joyas de Zapatero

Además, la misma joyería Yannes, ha encontrado en las 12 joyas de más valor de Zapatero una letra 'T' en mayúsculas, que podría corresponder a la inicial del orfebre que las talló y al que se podría llegar "mediante un estudio exhaustivo". La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se obtuvieron las joyas y si existe alguna responsabilidad penal relacionada con estos hechos.