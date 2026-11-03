El juez pide a la UDEF que investigue quién es el autor del punzón que marcó las joyas de Zapatero

El juez José Luis Calama ha pedido a los investigadores de la UDEF que averigüen el fabricante de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo el rastro de una marca que figura en algunas piezas, en los lotes de mayor valor: el grabado de una letra T.

El análisis de la joyería Yanes, que cifró el valor de las joyas en 1.023.320 euros, apuntaba a que todas las piezas de tres de los lotes tenían la misma procedencia por la marcha o punzón hallada en ellas. En concreto, "un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula, acompaña por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha".

En base a esa marca, esta joyería apuntó a que esas joyas no serían originarias de la Comunidad Económica Europea porque la normativa obliga a identificar las piezas con un contraste, un punzón y una marca de fabricante. También descartó otros orígenes, como Estados Unidos y los países árabes, ya que son "bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones".

Yanes apuntaba a otros países con normativas más permisivas, como Tailandia, India, China y otros países de Asia central o Turquía e indicaba que una investigación exhaustiva de este punzonado tan específico a nivel internacional "podría conducir al fabricante de origen".

Ahora, el juez ordena investigar a la UDEF de la Policía Nacional quién puede ser "el autor del punzón que figura en las joyas de más valor" e indica que si lo considera necesario solicite la colaboración de Interpol y Europol.

El posible origen asiático de las joyas

El magistrado que investiga al expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra ha adoptado esta decisión tras recibir el informe pericial de la joyería Yanes que apuntó a un posible origen asiático de las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina de Rodríguez Zapatero, que tasó en 1,02 millones de euros. Ese valor era muy inferior al calculado por la joyería Ansorena, que las valoró en 1,3 millones.

El informe de Yanes, que se detiene sobre doce artículos de alta joyería en oro blanco, diamantes y gemas, refuerza la hipótesis de que son joyas de fabricación comercial y apuntaba que, por su bajo contenido en níquel, no se habrían fabricado antes de la normativa REACH, la cual entró en vigor en junio de 2007 y exigía reducir el contenido de este metal en las aleaciones de oro.

La versión de Zapatero ante el juez

En un escrito remitido al juez, Zapatero sostuvo que tres juegos de joyas incautados fueron un obsequio "personal" del rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, el cual falleció en 2015. Tal y como explicó el expresidente, el rey de Arabia Saudí le entregó estas joyas en su vivienda familiar del Palacio de la Moncloa en junio de 2007 y en ese momento, Zapatero las guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

El expresidente solicitó al juez que ordenase una comisión rogatoria para acreditar dicho origen, una petición que ha denegado Calama al considerar que en el momento presente no hay elementos para apreciar que este paso sea útil, necesario y pertinente.

Por el hallazgo de estas joyas, Calama investiga a Rodríguez Zapatero en una pieza separada por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.