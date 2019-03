Zapatero, sobre Venezuela: "Estoy dispuesto a explicar las personas que he liberado"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está dedicado desde hace meses a intermediar entre el régimen venezolano y los grupos de la oposición. Ha recibido críticas, tanto en España como en Venezuela. Se le acusa de estar más cerca de Maduro que de sus oponentes. Incluso diputados venezolanos contrarios al chavismo quieren declararlo persona non grata.

A unos y a otros les ha respondido: "Estoy dispuesto a explicar la tarea que he hecho, las personas que he liberado... cuando alguien juzga sin conocer, ya no me vale ese juicio".