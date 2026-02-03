Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo cree que el Gobierno "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos"

El Gobierno ha pactado con el PNV un cambio en la moratoria antidesahucios que a Junts le parece insuficiente y a Podemos le indigna.

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, durante una comida mitin, en el Hotel Valdeherrera, a 1 de febrero de 2026, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). Este acto se realiza en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero de 2026, donde Feijóo ha reforzado la candidatura de Azcón frente a la del PSOE, encabezada por Pilar Alegría. 01 FEBRERO 2026 ELECCIONES AUTONÓMICAS;CAMPAÑA ELECTORAL Ramón Comet / Europa Press 01/02/2026

Ángel Carreira
Publicado:

Han sido negociaciones contra reloj con un objetivo para el Gobierno: contentar a todos sus socios. Moncloa ha rectificado y ha optado por dividir el decreto ómnibus en dos partes. Por un lado, pensiones y por otro, escudo social. Una fórmula que sus socios a la izquierda aceptan con una condición: no dejar caer la moratoria.

El Gobierno pone así el foco en qué hará la oposición. Vox asegura que no se fía y el PP acusa a los socialistas de estrategia. Feijóo ha asegurado que el Gobierno "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos". Los populares creen que el Gobierno podría haber aprobado la revalorización desde el primer momento.

El líder del PP ha dicho que aún no conoce el contenido de ambos decretos, pero ha recordado que su partido "estuvo, está y estará" a favor de la revalorización automática de las pensiones con arreglo al IPC, pero que nunca aceptará chantajes ni que se utilice a los pensionistas "como rehenes". Lo "lógico", ha añadido, era aprobar una "revalorización inmediata y automática", pero el Gobierno pretendió incluir "21 asuntos más". Ni el PP ni los pensionistas, por ello, "van a volver a fiarse de Pedro Sánchez", ha concluido.

Los socios del Gobierno no están convencidos

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, ha asegurado que "no hay ningún problema, siempre y cuando se garantice el derecho a la vivienda".

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV para proteger a los pequeños propietarios. La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha aplaudido que “por fin el Gobierno haya rectificado”.

La solución acordada no gusta a Podemos. Su líder, Ione Belarra, lo califica de "pacto criminal", y su portavoz, Pablo Fernández de "auténtico error".

Además, de momento tampoco convence a Junts. "No nos tragamos ese sapo", ha asegurado Miriam Nogueras. Lo que si apoyarán los de Puigdemont es la revalorización de las pensiones, que exigían votar por separado.

