Feijóo cree que el Gobierno "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos"

Han sido negociaciones contra reloj con un objetivo para el Gobierno: contentar a todos sus socios. Moncloa ha rectificado y ha optado por dividir el decreto ómnibus en dos partes. Por un lado, pensiones y por otro, escudo social. Una fórmula que sus socios a la izquierda aceptan con una condición: no dejar caer la moratoria.

El Gobierno pone así el foco en qué hará la oposición. Vox asegura que no se fía y el PP acusa a los socialistas de estrategia. Feijóo ha asegurado que el Gobierno "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos". Los populares creen que el Gobierno podría haber aprobado la revalorización desde el primer momento.

El líder del PP ha dicho que aún no conoce el contenido de ambos decretos, pero ha recordado que su partido "estuvo, está y estará" a favor de la revalorización automática de las pensiones con arreglo al IPC, pero que nunca aceptará chantajes ni que se utilice a los pensionistas "como rehenes". Lo "lógico", ha añadido, era aprobar una "revalorización inmediata y automática", pero el Gobierno pretendió incluir "21 asuntos más". Ni el PP ni los pensionistas, por ello, "van a volver a fiarse de Pedro Sánchez", ha concluido.

Los socios del Gobierno no están convencidos

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, ha asegurado que "no hay ningún problema, siempre y cuando se garantice el derecho a la vivienda".

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV para proteger a los pequeños propietarios. La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha aplaudido que “por fin el Gobierno haya rectificado”.

La solución acordada no gusta a Podemos. Su líder, Ione Belarra, lo califica de "pacto criminal", y su portavoz, Pablo Fernández de "auténtico error".

Además, de momento tampoco convence a Junts. "No nos tragamos ese sapo", ha asegurado Miriam Nogueras. Lo que si apoyarán los de Puigdemont es la revalorización de las pensiones, que exigían votar por separado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.