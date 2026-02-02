Ábalos y Koldo piden declarar por videoconferencia desde la cárcel por "razones de salud" y "dureza de los traslados"

El próximo jueves 12 de febrero, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, están citados a declarar en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'. Sin embargo, los abogados de ambos han solicitado mediante un escrito su comparecencia mediante videoconferencia desde la cárcel madrileña de Soto del Real.

Por una parte, la defensa de Ábalos argumenta que su petición también se debe a la "dureza" de los traslados desde los centros penitenciarios, alegando que "es un aspecto señalado tanto por internos como por organismos de defensa de derechos humanos debido a las condiciones físicas y psicológicas que implican".

En el escrito expone las condiciones en las que se trasladan a "los presos", las cuales se hacen en "furgones blindados diseñados para la seguridad, no para la comodidad, a menudo compartiendo espacios reducidos y en condiciones de higiene más que mejorables".

Sobre esto apunta que incluso "el Defensor del Pueblo" recomienda revisar los protocolos para así "evitar desplazamientos innecesarios y mejorar las condiciones".

Además pone en manifiesto que, según el profesor Ríos Martín, especializado en Derecho penitenciario, esos vehículos representan "un claro riesgo para la salud" porque la gran mayoría de ellos "tienen una escasísima o nula visibilidad al exterior" que genera "insuficiente iluminación, ventilación y climatización".

No obstante, también señala que afecta a nivel anímico: "Los traslados suponen un deterioro anímico y físico para el sometido a prisión, de tal modo que entendemos el sufrimiento que supone; no puede sino justificarse con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial, que entendemos -respetuosamente- no se da en el caso que nos ocupa (…)".

Koldo sufrió "lesiones físicas"

Mientras que, la defensa de Koldo García lo presenta por motivos de "razones de salud, integridad física y estricta proporcionalidad". En el escrito detalla que el traslado de su cliente a la prisión "le produjeron lesiones físicas, tales como erosiones en ambas muñecas y traumatismos dorsales derivados del uso inadecuado tanto de las medidas de sujeción (grilletes) como del sistema de retención del vehículo en el que se le trasladó", ya que se quejan de que el sistema de sujeción no era "compatible con la morfología del sujeto (estatura cercana a los 2 metros y peso superior a los 100 kg)".

Unos daños que califica de "gratuitos y desproporcionados" y, por tanto, señala que "no existe riesgo de fuga ni antecedentes de resistencia que justifiquen una custodia tan lesiva".

Otro de los argumentos para la comparecencia telemática del exasesor es por un "riesgo cínico por patología crónica (Diabetes Mellitus)". Según expone, Koldo García está sometido a "un control glucémico riguroso y una pauta de ingesta alimentaria en los horarios establecidos por su médico". Por lo que debido a los "tiempos de espera prolongados y la imposibilidad de supervisar la administración de alimentos ("bocata"), genera un riesgo inaceptable de episodios hipoglucémicos graves".

El Supremo pide el informe médico

Ante los argumentos de la defensa del exasesor donde exponía que Koldo García había sufrido "lesiones físicas", el Tribunal Supremo ha pedido a los servicios médicos de la cárcel de Soto del Real un informe sobre su estado de salud. Los sanitarios tienen un plazo de 24 horas desde que se presentó el escrito para entregárselo.

Cabe recordar que Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama.

