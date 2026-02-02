El Supremo remite a la Audiencia Nacional el caso por los supuestos amaños en obra pública de Cerdán, Ábalos y Koldo

José Luis Ábalos ya no es aforado. Dejó de serlo el pasado miércoles cuando renunció a su escaño como diputado. Por ello el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no puede juzgar al que fuera ministro de Transportes y ha mando hoy la pieza a al órgano jurisdiccional que le corresponde, la Audiencia Nacional.

Pero no solo a Ábalos sino a todos aquellos implicados en los supuestos "amaños" en adjudicaciones públicas como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exasesor de Ábalos, Koldo García; así como el exempresario Víctor de Aldama y otras ocho personas más.

En su auto, el juez Puente explica que, tras la renuncia de Ábalos, el Supremo deja de tener competencia en esta parte del caso, ya que el exministro era el único aforado entre los investigados. La pérdida de ese estatus implica que el procedimiento debe pasar al tribunal ordinario, en este caso la Audiencia Nacional.

Según recuerda el magistrado, el acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014 establece que la competencia del tribunal se mantiene solo hasta la apertura de juicio oral. Si la persona investigada deja de ser aforada antes de ese momento, como ha ocurrido ahora, la causa debe remitirse al órgano correspondiente.

"En las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado", determina.

Tres piezas separadas

El juez que asumirá el caso es Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, quien ya instruye la parte principal del 'caso Koldo'. Este también lleva la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE, que sigue bajo secreto y guarda conexiones con las tramas del caso principal.

En total, el magistrado Moreno acumulará tres piezas separadas de esta misma macrocausa. Mientras tanto, el Supremo solo conservará la parte relativa al caso de las mascarillas, ya que en ese procedimiento ya se dictó la apertura de juicio oral, por lo que Ábalos sí será juzgado allí. Aunque aún no hay fecha cerrada, se prevé que el juicio se celebre en primavera.

