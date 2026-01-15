La Fiscalía Antidroga pide inadmitir la querella contra Zapatero al no ver indicios de delito

La Fiscalía Antidroga ha solicitado que se inadmita la querella presentada por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al concluir que no existen indicios de tráfico de drogas ni de ningún otro delito penal que justifique la apertura de una investigación judicial.

Según el escrito del fiscal, los hechos denunciados no reúnen los requisitos mínimos para ser calificados como delictivos. Aunque el Ministerio Público señala que, en caso de existir delito, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional, subraya que esa cuestión resulta irrelevante al no apreciarse base penal suficiente en la querella.

Sin base penal suficiente

La Fiscalía argumenta que parte de los hechos relatados ya están siendo analizados en otros procedimientos judiciales abiertos, lo que impediría iniciar una nueva investigación por los mismos hechos. En otros casos, añade, las acusaciones se apoyan únicamente en informaciones periodísticas, un elemento que considera insuficiente para incoar diligencias penales.

En concreto, el fiscal sostiene que no puede hablarse de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico ni de delitos de tráfico de drogas, como plantea Hazte Oír en su escrito. Tampoco aprecia indicios de pertenencia a organización criminal ni de ninguna otra infracción penal tipificada.

Petición de inadmisión

Por ello, la Fiscalía interesa que, tras declararse la competencia de la Audiencia Nacional de forma meramente formal, se proceda de manera inmediata a la inadmisión o desestimación de la querella, al amparo del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El escrito subraya que los hechos denunciados "no son constitutivos de delito alguno", ni siquiera en grado mínimo.

De forma subsidiaria, el Ministerio Público añade que, aun realizando una valoración alternativa, tampoco aprecia "unos mínimos caracteres de delito" que justifiquen la práctica de diligencias de investigación.

Con este informe, la decisión final queda ahora en manos del órgano judicial competente, que deberá resolver si admite o no a trámite la querella de Hazte Oír. La posición de la Fiscalía Antidroga, no obstante, deja claro que no ve recorrido penal en las acusaciones formuladas contra el expresidente.

