Zapatero no se molesta con Gutierrez por su abstención en la reforma laboral

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no está molesto por la decisión del diputado socialista Antonio Gutiérrez de abstenerse esta tarde en la convalidación de la reforma laboral y ha dicho que siente "mucho" respeto por su opinión.



Zapatero, tras someterse al control de la oposición en el Senado, ha respondido con un "no" rotundo a la pregunta que le han formulado los periodistas en los pasillos acerca de sí le había contrariado la posición manifestada por Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex secretario de Comisiones Obreras.



Además, ha añadido que siente "un gran aprecio" por el parlamentario del PSOE, quien esta mañana ha anunciado que se abstendrá en la votación para convalidar el decreto ley al considerar que esta iniciativa estaba más en la línea de aquellos que buscaban abaratar el despido en lugar de apostar por la modernización de las empresas.