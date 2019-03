Zapatero: “No hay ninguna incompatibilidad con la Constitución”

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que las "medias adoptadas" en el marco del estado de alarma han dado resultado y han conseguido lo que no había sido posible con las "facultades ordinarias" del Ejecutivo ante una situación que ha calificado de "calamidad pública".



En su opinión, permitió la reapertura "en menos 24 horas" del espacio aéreo, y ha advertido que esta situación no pude volver a repetirse y nadie debe tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos.



"El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar requisitos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana pasado", ha remarcado.



Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja para explicar por qué el Gobierno decidió decretar el estado de alarma a raíz del cierre del espacio aéreo por el 'plante' de los controladores, durante la que ha detallado pormenorizadamente la secuencia de acontecimientos que llevó al Gobierno a "agotar sus posibilidades" de actuación mediante medios "menos excepcionales".



Zapatero ha asegurado que el Gobierno se ha esforzado por que la declaración del estado de alarma se ciñera a lo "estrictamente necesario" mediante su limitación a las torres y centros de control de tráfico así como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.