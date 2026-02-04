La alcaldesa de Cartes pide perdón tras la polémica por la apertura de un centro de menores migrantes

La alcaldesa de Cartes (Cantabria) ha pedido perdón públicamente a través de sus redes sociales por la polémica generada en torno a la apertura de un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en el municipio. Lo hace tras varios días de tensión política y social y después de que sus declaraciones iniciales provocaran reproches por parte del Gobierno de Cantabria, Delegación del Gobierno y el Ministerio de Infancia.

En su mensaje, la regidora asegura que se dirige a la ciudadanía "desde la humildad y la sinceridad" y subraya que lo hace también "desde la responsabilidad y el compromiso de acoger a esos menores en el municipio, antes, ahora y en el futuro". Añade que la máxima prioridad del Ayuntamiento es el bienestar y la protección de los niños, para que encuentren en Cartes "las oportunidades de vida que se merecen".

El centro, ubicado en la parte histórica del municipio y que abrió sus puertas este lunes, mantiene su actividad. En él ya viven dos menores, este jueves llegarán otros cuatro y está previsto que para el viernes haya diez niños acogidos en este recurso, gestionado por la Fundación Cuin. Pedro Tresgallo, presidente de la entidad ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y serenidad y asegura que los menores "están perfectamente, seguros y son ajenos a la situación".

Pese al mensaje de disculpa, la alcaldesa mantiene su posición de que el edificio adquirido por el Gobierno de Cantabria no reúne las condiciones necesarias para albergar este tipo de recurso y defiende la orden municipal que solicita la paralización de su actividad por motivos administrativos y urbanísticos. Un planteamiento que ha sido duramente criticado por las administraciones estatal y autonómica, que insisten en que se cumpla la ley y se garantice la atención a los menores.

Mientras tanto, en el municipio continúa un clima de tensión, con concentraciones diarias de vecinos a favor y en contra del centro. Algunos residentes rechazan su instalación alegando falta de recursos para la integración, mientras otros defienden la acogida y la protección de los menores.

