Feijóo asegura que el PP investigó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y la archivó al no estar "probada"

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado este jueves sobre la denuncia de una concejala contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, por un presunto delito de acoso sexual, tal y como adelantaba 'El País'.

El líder de la oposición ha asegurado que el Partido Popular investigó esta denuncia por presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala de Móstoles, pero decidió archivarla una vez que se consideró que no estaba "probada".

De esta forma, Feijóo ha respaldado la versión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Una bonita coincidencia"

Además, El líder del PP ha vinculado estas informaciones a la comparecencia de Paco Salazar, quien fuera alto cargo de la Moncloa, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, donde ya fue interrogado por las denuncias interpuestas contra él.

Feijóo ha ironizado diciendo que "es una bonita coincidencia" que el alcalde de Móstoles sea noticia justo el mismo día que declaraba Paco Salazar.

Bautista defiende su inocencia

Por su parte, el alcalde de Móstoles (PP), ha defendido hoy su presunción de inocencia asegurando que el relato que se ha construido "no se corresponde con la realidad".

"Nadie de mis concejales me ha pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado", ha dicho Bautista.

"Una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", ha concluido el alcalde de Móstoles.