La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Elisa Pinto

La Audiencia Nacional (AN) absuelve al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este último le había hecho supuestamente al agente con el fin de investigar y hostigar a la médico dermatóloga Elisa Pinto, con la que el Ejecutivo mantenía un "grave" conflicto personal.

En la sentencia conocida este jueves, los magistrados absuelven a Villarejo y también a su socio Rafael Redondo del delito de cohecho pasivo y a López Madrid de cohecho activo del que les acusaba la doctora Pinto en calidad de acusación popular. Pinto pedía penas de seis años de prisión para el comisario y el empresario y de cuatro para Redondo.

La Fiscalía no considera acreditado el pago de un encargo a Villarejo

Este caso, en el que la Fiscalía no veía delito al no considerar acreditado el pago de un encargo a Villarejo, es un procedimiento judicial distinto al que está pendiente en un juzgado penal de Madrid, donde Villarejo y López Madrid se sentarán en el banquillo acusados de acoso, amenazas y lesiones a la dermatóloga.

Con esta sentencia, Villarejo ha sido absuelto en cinco piezas del caso Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, aunque solo en una de las piezas juzgadas hasta el momento el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo más controvertido.

La abogada de Pinto expuso en su escrito de acusación que el empresario estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. En diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, "que acudía en calidad de abogado", asegura. La letrada que representa a Pinto señaló que dicho encuentro se produjo "con intención de hostigarla".

"La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", dijo la abogada.

