Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Elisa Pinto

La doctora Pinto pedía penas de seis años de prisión para el comisario y el empresario y de cuatro para Redondo.

Villarejo

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Elisa Pinto | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La Audiencia Nacional (AN) absuelve al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este último le había hecho supuestamente al agente con el fin de investigar y hostigar a la médico dermatóloga Elisa Pinto, con la que el Ejecutivo mantenía un "grave" conflicto personal.

En la sentencia conocida este jueves, los magistrados absuelven a Villarejo y también a su socio Rafael Redondo del delito de cohecho pasivo y a López Madrid de cohecho activo del que les acusaba la doctora Pinto en calidad de acusación popular. Pinto pedía penas de seis años de prisión para el comisario y el empresario y de cuatro para Redondo.

La Fiscalía no considera acreditado el pago de un encargo a Villarejo

Este caso, en el que la Fiscalía no veía delito al no considerar acreditado el pago de un encargo a Villarejo, es un procedimiento judicial distinto al que está pendiente en un juzgado penal de Madrid, donde Villarejo y López Madrid se sentarán en el banquillo acusados de acoso, amenazas y lesiones a la dermatóloga.

Con esta sentencia, Villarejo ha sido absuelto en cinco piezas del caso Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, aunque solo en una de las piezas juzgadas hasta el momento el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo más controvertido.

La abogada de Pinto expuso en su escrito de acusación que el empresario estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. En diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, "que acudía en calidad de abogado", asegura. La letrada que representa a Pinto señaló que dicho encuentro se produjo "con intención de hostigarla".

"La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", dijo la abogada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Paco Salazar señala haber "respetado a todas las compañeras como trabajadoras y mujeres" en la comisión Koldo del Senado

Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

Publicidad

España

Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo y Manuel Bautista

Feijóo asegura que el PP investigó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y la archivó al no estar "probada"

Villarejo

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Elisa Pinto

Marcelino Iglesias

Las llamadas robotizadas del PSOE de Aragón: "¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones?"

Pedro Sánchez en el World Governments Summit 2026
España

Pedro Sánchez defiende en The New York Times la regularización de migrantes: "Occidente necesita gente"

Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado
Caso Koldo

Paco Salazar señala haber "respetado a todas las compañeras como trabajadoras y mujeres" en la comisión Koldo del Senado

Óscar Puente intentará evitar la huelga ferroviaria en una segunda reunión con los sindicatos
Crisis trenes

Óscar Puente intentará evitar la huelga ferroviaria en una segunda reunión con los sindicatos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este jueves, por segundo día consecutivo, con los sindicatos ferroviarios más representativos, CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf, para tratar de buscar acuerdos que eviten la huelga convocada para la próxima semana.

Urna electoral
Elecciones Aragón 2026

¿Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Aragón del domingo 8 de febrero de 2026?

Las elecciones de Aragón 2026 se celebran este 8 de febrero. Te contamos cómo saber dónde tienes que votar.

Consejo de Ministros, deuda

Moncloa no envió la propuesta final del decreto antidesahucios a todos sus socios y algunos se han enterado al leer el BOE

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Moncloa usa más que nunca las redes para su comunicación con los más jóvenes, a los que se las pretende prohibir"

La alcaldesa socialista de Cartes (Cantabria) pide perdón y se compromete a acoger a los menores en el municipio

La alcaldesa de Cartes pide perdón tras la polémica por la apertura de un centro de menores migrantes

Publicidad