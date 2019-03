El PP se vuelca con Esperanza Aguirre tras su anuncio de dimisión

Desde el Partido Popular muchas han sido las reacciones que se han dado ante la decisión de dimisión de Esperanza Aguirre. Desde Madrid, la alcaldesa Ana Botella ha definido a la todavía presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, como un personaje político "larger than life", haciendo un guiño al gusto de la 'popular' por el mundo anglosajón. Es "una de esas figuras imprescindibles en la política española", ha opinado la regidora a través de un comunicado, donde ha expuesto que el retiro voluntario de Aguirre de la primera línea supone "el final de una época".



Después de destacar los lazos de amistad que la unen con Esperanza Aguirre, la alcaldesa ha querido agradecerle "su dedicación infatigable a Madrid y a España durante casi 30 años". "Creo que todos, independientemente de los colores políticos, estaremos de acuerdo en destacar de Esperanza su valentía, su empuje, su esfuerzo y su falta de complejos a la hora de defender sus ideas y valores, que se pueden resumir en una verdadera pasión por la libertad", ha subrayado.



Todas esas características, en palabras de la primera edil, hacen de Aguirre un personaje "larger than life, como dicen los anglosajones, y a ella creo que le gustará la definición". "Es alguien que realmente se sale de lo común por su personalidad irrepetible", ha opinado.También ha recordado su paso por el Ayuntamiento de Madrid diciendo que fue una concejala recordada por los madrileños por su "cercanía y su empeño por hacer una ciudad más verde".



De su paso por el Ministerio de Educación ha resaltado su compromiso con "la calidad de la enseñanza y la tan necesaria recuperación del valor de las Humanidades". Tampoco se ha olvidado de que fue la primera presidenta del Senado. "No se puede entender lo que hoy es Madrid sin tener en cuenta la aportación de Esperanza Aguirre, que dio la mejor continuación posible a la labor de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón", ha continuado su compañera de filas.

Así, Botella ha afirmado que si el Madrid de hoy es mejor al de hace una década es por la "suma de todos" que Aguirre convirtió en lema de sus gobiernos y que "es coherente con su forma de ver la política como servicio a las personas sin caer nunca en tentaciones dirigistas".

Por su parte, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha reseñado este lunes la trayectoria profesional, política y personal de la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de la que ha dicho que "es y seguirá siendo un referente del PP en toda España".

En una declaración institucional en el Palacio de Fuensalida, tras reunirse con el responsable de CSI.F en la región, Cospedal ha recordado que Aguirre es una mujer que ha dedicado muchos años de su vida al servicio público "con una gran vocación". "Es una política de primer orden y con una entrega también en lo personal muy importante" ha recalcado.



La responsable popular ha incidido en la trayectoria "muy dilatada" de la presidenta madrileña, que fue la primera mujer ministra de Educación en el país, la primera presidenta del Senado y la primera presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo este último donde ha estado "durante muchos años con el reconocimiento y apoyo de los madrileños".



En este punto, Cospedal ha valorado que Aguirre haya estado "aguantando el tipo" y dando "lo mejor de sí misma" a veces en momentos "muy difíciles" de su propia trayectoria vital, algo que le agradecen "todos los madrileños" y ciudadanos, ha comentado. A su juicio, Esperanza Aguirre es una persona que "lo ha dado todo al servicio de los ciudadanos y entregado una parte muy importante de su vida" y que ha tenido que seguir con un oficio político y una vida pública con la que se había comprometido incluso "en momentos complicados".

También se ha pronunciado el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha ensalzado "el palmarés" de la dirigente popular madrileña. Además ha asegurado que "espera y desea" que los motivos que le llevan a abandonar la política "sean personales, íntimos y, en consecuencia, temporales". "Eso es lo que me gustaría, pero le corresponde a ella tomar las decisiones", ha apostillado.



Ahora, ha continuado, ha decidido realizar "un alto en el camino" y dimitir de su cargo. "A nivel personal", Feijóo ha asegurado que "respeta" la decisión de su compañera de filas, pero ha agregado que también "lamenta" su marcha puesto que es "una pérdida" para el partido.