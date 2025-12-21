Elecciones Extremadura 2025: Diferencias entre encuestas y sondeos a pie de urna

Las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025 vuelven a situar en el foco dos herramientas habituales para anticipar tendencias electorales: las encuestas preelectorales y los sondeos a pie de urna. Aunque ambas buscan medir la intención de voto, sus resultados no siempre coinciden, lo que genera dudas entre los ciudadanos sobre su fiabilidad y alcance.

La diferencia entre ambos instrumentos no reside solo en el resultado final, sino en su naturaleza, metodología y momento de elaboración, factores clave para entender por qué pueden ofrecer fotografías distintas del mismo proceso electoral.

Qué miden las encuestas electorales

Las encuestas preelectorales se elaboran antes de la jornada de votación, en algunos casos semanas o días previos. Su objetivo es estimar la intención de voto, la movilización prevista y el reparto de escaños a partir de muestras representativas de la población.

Estas encuestas se basan en entrevistas telefónicas, online o presenciales y aplican modelos de corrección, como la estimación de participación o el recuerdo de voto. Ese ajuste introduce un margen de interpretación que puede variar entre empresas demoscópicas y explicar diferencias entre estudios.

Qué son los sondeos a pie de urna

Los sondeos a pie de urna se realizan el mismo día de las elecciones, una vez que los ciudadanos han votado. Los entrevistados comunican a qué partido acaban de dar su voto, lo que elimina la incertidumbre sobre la intención y reduce el peso de los indecisos.

Sin embargo, este tipo de sondeos también presenta limitaciones. La participación en la encuesta es voluntaria, lo que puede introducir sesgos, y su cobertura depende de los colegios seleccionados. Además, el voto por correo no queda reflejado directamente en este tipo de estudios.

Por ese motivo, los sondeos a pie de urna no constituyen un resultado oficial, sino una estimación orientativa que se publica habitualmente tras el cierre de los colegios.

Por qué pueden ofrecer resultados distintos

La principal diferencia entre ambos instrumentos es el momento. Las encuestas captan una fotografía previa, mientras que los sondeos recogen el voto ya emitido. En campañas marcadas por cambios de última hora, debates finales o decisiones tardías del electorado, ese desfase puede ser determinante.

También influyen factores como la participación real, que solo se conoce el día de las elecciones, o la posible ocultación del voto en determinadas opciones políticas, un fenómeno que afecta de manera desigual a encuestas y sondeos.

