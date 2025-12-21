Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Extremadura 2025

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se celebran las elecciones de Extremadura, en las que miles de ciudadanos se presentarán a las urnas para elegir a los candidatos a la presidencia de la Junta y a su Gobierno. Estos comicios han sido convocados de manera anticipada tras no haber logrado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos por la que hasta ahora era presidenta de la Junta, María Guardiola, del PP.

Ante este escenario, si el PP no ha logrado una vía para que salgan adelante los presupuestos, la duda sobre qué pasará si no vuelve a contar una mayoría absoluta estará en la cabeza de miles de extremeños y extremeñas.

En caso de que este escenario se produzca, que es lo más probable, el primer paso que supuestamente daría Guardiola es tratar de pactar con Vox. De hecho, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, defendió pocos días atrás que la clave es superar a toda la izquierda para que a Vox le baste con abstenerse. No obstante, el partido de Santiago Abascal ya avisó de que exigirá un "precio más alto" que en otros pactos recientes.

Todas las encuestas indican que Guardiola volvería ser la ganadora con una horquilla de entre 25 y 29 escaños, frente a un PSOE que podría quedar por debajo de los 22 escaños y Vox cercano a los 12. Ninguna de las encuestas publicadas observa que el PSOE pueda llegar a un Gobierno formado con Unidas por Extremadura.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al PP de haber "comprado las consignas del PSOE", además de asegurar que "hace falta un cambio radical" refiriéndose a las políticas socialistas.

Feijóo reconoce dificultades para la mayoría absoluta

No obstante, Feijóo es consciente de la situación en la que se encuentra su partido y el pasado martes hizo referencia a este problema: "En la España actual es muy difícil conseguir una mayoría absoluta y prácticamente no existe en ningún país de Europa". En su regreso a Extremadura para reincorporarse en la campaña electoral, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la dificultad para alcanzar la mayoría absoluta y no depender así de Vox, como en sucedió en la pasada legislatura.

El pasado martes, afirmó que se confirmaría con sacar más votos que la suma entre PSOE y Unidas por Extremadura para tratar de conseguir una abstención del partido de Abascal para que permita gobernar a María Guardiola.