Gallardo avisa: "Los resultados generarán bloqueo, inestabilidad y mayor radicalidad en nuestra región"

El Partido Popular se impuso este domingo en las elecciones autonómicas de Extremadura con 29 escaños, consolidándose como primera fuerza en la Asamblea regional, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta fijada en 33 diputados. Con más del 95% del voto escrutado, el resultado deja a la presidenta en funciones, María Guardiola, obligada a buscar apoyos externos para su investidura y para la futura gobernabilidad de la región.

La victoria popular supone once escaños más que el PSOE y una ventaja superior a los 16 puntos porcentuales, pero apenas mejora en un diputado el resultado obtenido hace dos años. Incluso en el escenario más favorable del recuento final, el PP solo podría sumar un representante más, una posibilidad remota que no altera el bloqueo parlamentario.

El PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, sufre un duro retroceso al pasar de 28 a 18 diputados, perdiendo el empate técnico que mantuvo con el PP en las anteriores elecciones. El propio Gallardo reconoció el alcance del revés al afirmar que "el resultado del Partido Socialista ha sido muy malo y lo destaco sin paliativos" y añadió que "es una realidad que los resultados han sido muy adversos".

En paralelo, Vox protagoniza el mayor crecimiento de la noche electoral al más que duplicar su representación, de 5 a 11 escaños, mientras Unidas por Extremadura también mejora su posición y alcanza los 7 parlamentarios. Con esta aritmética, el PP supera en escaños a la suma de PSOE y Unidas por Extremadura, pero necesita al menos la abstención de Vox para sacar adelante la investidura de Guardiola.

Gallardo cargó contra la convocatoria electoral y la estrategia del PP al asegurar que "estas elecciones se convocaron con una mentira que hoy se ha confirmado, la de intentar sacar una mayoría absoluta que, desgraciadamente, en esta región y, a partir de ahora, va a significar más bloqueo". En la misma línea, sostuvo que "Guardiola se inventó la cuestión parlamentaria para convocar elecciones y alcanzar la mayoría absoluta".

El líder socialista advirtió además de las consecuencias del nuevo escenario político, señalando que "la mayor dependencia de la ultraderecha en nuestra región va a significar, necesariamente, mayor extremismo para la región" y que "el experimento que Feijóo mandató a Guardiola bajo esa mentira de presupuestos elecciones ha fallado estrepitosamente, no les ha servido para tener una mayoría que les permita gobernar y han conseguido engordar a Vox".

Sobre la estabilidad institucional, Gallardo fue tajante al afirmar que "a Extremadura no ha llegado la estabilidad política, si no todo lo contrario" y recordó que "estas elecciones se convocaron, supuestamente, porque no quiso negociar unos presupuestos y ahora no sabemos si en Extremadura habrá gobierno".

Preguntado por su continuidad al frente del PSOE extremeño, el candidato restó importancia a su futuro personal: "Lo que menos me preocupa es mi futuro político". A su vez, subrayó que "por encima de Miguel Angel Gallardo está el PSOE en Extremadura".

Finalmente, resumió la jornada electoral señalando que "estos resultados son consecuencia de muchos elementos".

