Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Extremadura de hoy 21 de diciembre

El pasado 27 de octubre se convocaron estas elecciones autonómicas a la Junta de Extremadura. María Guardiola Martín (PP), presidenta de la Junta de Extremadura, optaba por el adelanto electoral tras el "no" a sus Presupuestos, tanto del PSOE y Unidas Podemos, como de su antiguo socio de coalición, Vox, que presentaron enmiendas a la totalidad a su proyecto.

Una vez celebradas las elecciones, los nuevos diputados dispondrán de 15 días para tomar posesión, por lo que, como muy tarde, para el 6 o 7 de enero ya habrán ocupado su escaño y se habrá constituido el parlamento autonómico. Una vez así, comenzarán las negociaciones para la investidura si no existe mayoría absoluta.

El presidente de la Asamblea propondrá un candidato en un plazo máximo de 15 días. A su vez, este dispondrá de 15 días para presentar su programa y someterse a la primera votación, que requiere mayoría absoluta. Una segunda votación, 48 horas después, solo exigirá mayoría simple.

El proceso podrá repetirse con distintos candidatos. En caso de que pasen dos meses desde la primera votación sin que ninguno resulte investido, la Asamblea se disolverá nuevamente y se convocarán nuevas elecciones.

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta

El número necesario para alcanzar mayoría absoluta en estas elecciones de Extremadura es de 33 diputados. La Asamblea de Extremadura cuenta con un total de 65 escaños, 36 por Badajoz y 29 por la provincia a de Cáceres.

Gobierno de coalición PP y Vox

Ante el resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y el empate a 28 escaños de PP y PSOE, la gobernabilidad quedó en manos de VOX, que irrumpió con 5 escaños.

En su XI legislatura, el Gobierno Extremeño está presidido por María Guardiola, PP, gracias a un pacto entre PP y VOX que se firmó en 30 de junio de 2023 para gobernar conjuntamente Extremadura, entrando VOX en el Gobierno autonómico en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Tras la firma del acuerdo, María Guardiola fue investida presidenta de la Junta de Extremadura con los votos del PP y VOX el 17 de julio de 2023.

Es en julio de 2024 cuando el gobierno de coalición PP y VOX se rompe tras un creciente enfrentamiento por la gestión de la inmigración, especialmente en lo relativo a la acogida de menores no acompañados.