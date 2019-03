Las víctimas de terrorismo, violencia machista y discapacitados accederán a la justicia gratuita

Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que las víctimas, tanto de violencia de género, como de terrorismo, tráfico de seres humanos, menores y discapacitados, estarán "no sólo exentos de tasas sino de todo el coste judicial", en virtud de la nueva ley de justicia gratuita.

Así lo ha anunciado el ministro en el Congreso de los Diputados, al contestar a una pregunta de la diputada socialista Carmen Montón, que le ha reprochado que no se haya eximido a las víctimas de violencia de género del pago de tasas en el ámbito civil, ya que en la jurisdicción penal no se han impuesto, y ha calificado de "machista" la ley de tasas.

Ruiz-Gallardón le ha respondido que su petición era "claramente insuficiente e insolidaria con las mujeres víctimas de violencia de género" por ceñirse únicamente a las tasas, que suponen un 10 por ciento del coste del proceso, y no a que se les pague abogado y procurador, que es el 90 por ciento del coste total.

En ese momento el ministro ha anunciado que no se las va a eximir de tasas sino que se beneficiarán de una extensión de la justicia gratuita, y no sólo las víctimas de violencia de género, sino también los menores de edad víctimas de abusos o malos tatos, los discapacitados, las víctimas del tráfico de seres humanos o las víctimas del terrorismo. "Todos ellos estarán exentos, no solo del pago de tasas sino de todo el coste judicial", en aplicación, según ha explicado, de la nueva ley de justicia gratuita que se presentara "en dos semanas".