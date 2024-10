Las víctimas de ETA reprochan al Gobierno "haber colado" el pacto con Bildu para descontar las condenas de 44 etarras

Una nueva polémica sacude al Gobierno y Bildu vuelve a estar de por medio. Lo que el partido vasco lleva tiempo pidiendo, por fin, se ha hecho realidad. Una vez se apruebe esta reforma, 44 etarras saldrán antes de prisión, es decir, se les va a descontar el tiempo que han pasado en las cárceles francesas.

A raíz de esto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han acusado al Gobierno de "haber colado" esta reforma por la puerta de atrás. Sin embargo, este texto superó "sin problemas" todos los filtros de la comisión de Justicia y en el pleno del Congreso, ya que todos los partidos votaron a favor. Incluido el Partido Popular.

Ahora, el PP habla de error generalizado y afirman que están estudiando cómo pararla. Pero no todo es tan sencillo. El tiempo no corre a su favor, ya que la tramitación de esta reforma termina en el Senado este martes, por lo que a estas alturas, ya sería demasiado tarde.

La AVT pide al PP que tumbe la reforma en el Senado

Para tratar de que esta reforma salga, la AVT ha exigido al Partido Popular que utilice su mayoría en el Senado, este martes, para tumbar la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales.

Desde la asociación se preguntan, a través de un comunicado de prensa, si realmente "¿nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras?".

"Queremos pensar que ha sido un error y lo rectificarán mañana en el Senado, pero aunque así sea, sabemos que solo será un parche. Tarde o temprano, se cumplirá la hoja de ruta bilduetarra de vaciar las cárceles, y los señores Sánchez y Marlaska podrán presumir toda su vida de ser unas figuras de culto para los etarras", sentencian.

El PP tratará in extremis paralizar la reforma: "Es verdaderamente doloroso"

Este martes, el Partido Popular, tratará de frenar in extremis la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Si no es paralizada en la Cámara Alta, la reforma permitirá que se suprima el impedimento de descontar las penas a los etarras condenados en Francia.

Por ese motivo es tan importante para los populares el Pleno de este martes en el Senado. Allí se debatirá y votará definitivamente el informe de la ponencia, el cual fue aprobado la semana pasada sin oposición ni introducción de enmienda alguna. Según asegura la diputada Noelia Núñez, ahora se trata de buscar "los instrumentos políticos, jurídicos y parlamentarios para evitar que la norma salga adelante".

Borja Sémper, portavoz nacional de los populares, afirma que "es verdaderamente doloroso. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo, desde el orden político al judicial", añadiendo que les "preocupa esta jugarreta". No obstante, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, el portavoz no ha querido vocalizar el mea culpa ni si su partido depurará responsabilidades entre quienes debían analizar la reforma y no advirtieron de sus consecuencias.

"Es un error generalizado en el que ha incurrido por unanimidad el Congreso. Tengo el convencimiento de que el proceso legislativo se ha enmarañado de tal forma que hay leyes que no van encaminadas a lo que tienen que ir", ha añadido. Asimismo, tampoco han aclarado si llevarán esta "jugarreta" ante el Tribunal Constitucional.

