El PP lleva al Congreso una propuesta de ley para bajar el IVA de los alimentos

El Partido Popular da un paso al frente para intentar aliviar la presióninflacionista de la cesta de la compra. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha anunciado que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo va a presentar este martes en el Congreso una proposición de ley para pedir la rebaja del IVA en la carne, pescado o huevos para ayudar a las familias que ven "cómo su salario no llega a final de mes".

Según Bravo, al analizar la cesta, se puede observar que "desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en más de un 38% e incluso hay productos como la carne o el pescado que han subido un 45% o los huevos, que han subido un 78%".

Tal y como ha explicado el vicesecretario de Hacienda, esta proposición contempla el descenso del 10 al 4% del IVA para la carne y el pescado, mientras que para los productos básicos y frescos piden que descienda del 4 al 0%. Bravo afirma que "esta es la manera que tienen desde el Partido Popular de ayudar a las familias a que lleguen a ese final de mes de una manera más fácil en la cesta de la compra".

Durante su intervención, Juan Bravo ha criticado que estos problemas al presidente le preocupan "poco o nada", igual que tampoco le preocupa "no tener apoyos parlamentarios para no sacar los presupuestos por tercer año o que los trenes no lleguen a tiempo". Asimismo, Bravo ha señalado que "a Sánchez no le preocupa que España se apague o que la inversión extranjera no confíe en España" y, según él, lo que realmente le preocupa "es atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del Estado y los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción".

Asimismo, asegura que España es el segundo país con peor dato en riesgo de pobreza infantil de Europa y apunta que desde que Sánchez está en La Moncloa los españoles han perdido poder adquisitivo, frente a Portugal, que ha mejorado en ocho puntos.

Feijóo lanza un vídeo en TikTok con recomendaciones para "poder vivir"

Por otro lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un vídeo en TikTok, en el que hace "recomendaciones para poder vivir" y llegar a fin de mes y no para distraerse, como recientemente ha subido a esta plataforma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de aconsejar lecturas de fin de semana.

Con aire desenfadado, Feijóo ha reaparecido en TikTok para lamentar que el Gobierno no haya bajado el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y para anunciar que el PP presentará en el Congreso de los Diputados esa nueva iniciativa que pedirá la rebaja del IVA de los huevos.

Tal y como asegura en el vídeo, "hay recomendaciones para distraerse, y están bien", pero detalla que hoy las suyas son "para poder vivir".

