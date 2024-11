Casi un centenar de detenidos por los saqueos en las zonas afectadas por la DANA: "No hay seguridad, no hay puertas"

Seis días después de la tragedia, muchos valencianos siguen aún sin luz y sin agua. Además, los sistemas de telecomunicaciones continúan fallando. Poco a poco la situación va mejorando, pero todavía hay más de 1.500 viviendas que seis días después de la DANA continúan sin luz. Una cifra que se ha reducido en 100 veces. Llegaron a ser 150.000.

Hoy 1.500 continúan sin suministro eléctrico seis días después de la DANA. Esa oscuridad está siendo aprovechada por algunos para robar en los comercios que han sido arrasados por la lluvia.

También las fuertes lluvias afectaron al suministro de agua. Los trabajos de mantenimiento han permitido que se haya recuperado en 57 municipios. Solo quedan tres sin agua, allí viven 12.500 afectados. La pérdida de todo lo que tenían, han propiciado los saqueos en supermercados de la zona para abastecerse de elementos básicos. Aunque también existe un grupo de personas que ha aprovechado la falta de luz para saquear comercios como joyerías.

Oleada de saqueos

Ante la oleada de saqueos que están sufriendo en los últimos días, los vecinos se organizan para hacer guardia ante los negocios. "Todos unidos podremos con ellos", nos aseguran ante los micrófonos de Antena 3 Noticias. Cansados de los hurtos, se organizan entre los vecinos y cuando cae la noche y la oscuridad se cierne en las embarrizadas calles de las localidades valencianas. salen y patrullan las calles durante la noche, sin descanso.

Haciendo guardias para que no les roben lo poco que haya podido dejar la lluvia servible. Una situación que les enfada: "Tenemos que estar de turnos y turnos, cogiendo a los gilipollas estos". Aseguran estar constantemente en alerta porque los saqueos son constantes, también durante el día.

Los cacos aprovechan que los vecinos salen de casa para limpiar las calles para entrar en las viviendas para saquearlas. "Estamos teniendo sustos en las viviendas", nos afirma otra vecina de las localidades afectadas por la DANA. Fani, vecina de Algemesí, lo ha presenciado en sus propias carnes. Mientras sacaba todo lo que la lluvia ha destrozado en su casa para limpiarla, los ladrones se los llevaban. "Van recogiendo lo que tú vas sacando que les interesa", asegura Fani.

Pero las viviendas no son solo el único objetivo de los ladrones. También les interesan los comercios que han sido arrasados. En muchos las fuertes corrientes reventaron puertas y ventanas, dejándolos a merced de los ladrones. Son su principal objetivos. Nada les impide entrar en ellos. "No hay seguridad, no hay puertas. No sabemos lo que va a pasar", afirma un vecino.

Para evitar un mayor número de hurtos, los cuerpos de seguridad del estado han reforzado la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en muchos pueblos afectados. Hay 5.200 efectivos distribuidos en la provincia de Valencia para intentar evitarlos. Cerca de un centenar de personas ya han sido detenidas por estos hechos.

